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名家分享~福澤喬》看日劇學日語的幾個重點

學日語這件事，最終還是回到一個很實際的問題：你想成為一個只看得懂句型的人，還是一個聽得出話外之意的人？日劇能提供的，正是後者最難補上的那一塊。對真正想把日語學進生活的人來說，看劇從來不是偷懶，反而是一種更接近真實的進入方式。
名家分享

名家分享

2026/04/03 11:30

◎ 福澤喬

10部日劇的日語學習指南。（取自貼文）10部日劇的日語學習指南。（取自貼文）今天一個好朋友，要大叔推薦看哪些日劇來學日語。說到大叔學日語，主要是從日劇裡那種說話的節奏、人物之間的距離感，甚至一兩句記得住的台詞牽著走。所以過去有講過，日劇之所以特別適合拿來學語言，關鍵不只在它有趣，而在它把語言放回了現場。角色說話時的表情、語氣、停頓、眼神，連同空間關係、身分差異、情緒變化，一起把句子的意思撐了起來。而且，日劇經常可以反應當時日本社會的價值觀，是一個很有趣觀察日本的窗口。

不過，並不是所有日劇都適合每個人。初中級學習者如果一開始就挑法律劇或金融劇，很快就會被專業名詞和高速對白擊退；反過來說，已經有一定基礎的人若長期只看節奏慢、句型單純的作品，也很難再往上推進。依照語言難度來看，生活感強、口語清楚的作品最適合入門或中段銜接。《舞伎家的料理人》就是這樣的例子。它的對話溫和，語速不急，圍繞飲食、日常作息與照顧關係展開，敬語和生活詞彙反覆出現，對想把基礎日語真正用起來的人很有幫助。作品同時帶出京都花街的規矩與人情，也讓學習者看見語言怎麼隨身分與場合細緻變化。

《舞伎家的料理人》的對話溫和，圍繞飲食、日常作息與照顧關係展開，敬語和生活詞彙反覆出現，對想把基礎日語真正用起來的人很有幫助。（Netflix提供）《舞伎家的料理人》的對話溫和，圍繞飲食、日常作息與照顧關係展開，敬語和生活詞彙反覆出現，對想把基礎日語真正用起來的人很有幫助。（Netflix提供）到了中級階段，適合把耳朵往更真實的日常會話推進。《重啟人生》最珍貴的地方，在於它幾乎把朋友之間聊天的樣子原封不動搬上螢幕：主語省略、句尾拖曳、多人同時插話、密集的附和與吐槽，全都不是課本會好好教你的內容《月薪嬌妻》則提供另一種練習路徑，它把家庭與職場的語言混在一起，讓人看到正式說法如何進入私領域，也讓關係變化透過說話方式慢慢顯形。若想練感官詞彙和擬聲擬態語，《甘太朗愛吃甜食》這類作品反而很有效，因為角色對味道與口感的描述誇張、鮮明，又有畫面可對照，記憶通常比背單字表更牢。

《重啟人生》幾乎把朋友之間聊天的樣子原封不動搬上螢幕，是很好學習日常會話的教材。（KKTV提供）《重啟人生》幾乎把朋友之間聊天的樣子原封不動搬上螢幕，是很好學習日常會話的教材。（KKTV提供）戲劇最有力的地方，不是讓人多學幾個單字，而是逼你理解語言背後那套社會邏輯。《深夜食堂》看似平靜，實際上很適合中高階學習者。店裡來往的人橫跨不同階層與職業，從說話方式、沉默時間到彼此保留多少距離，都帶著濃厚的日本社會氣味。這種高情境溝通，不會把話一次講滿，反而要求聽的人自己補足空白。《今際之國的闖關者》走的則是另一條線，命令句、禁止句、簡短指示、粗獷口語與年輕人用語密度極高，適合已經能掌握基本會話、想進一步熟悉高壓狀態下語言如何快速運作的人。

《深夜食堂》從角色說話方式、沉默時間到彼此保留多少距離，都帶著濃厚的日本社會氣味，很適合中高階學習者看。（天馬行空提供）《深夜食堂》從角色說話方式、沉默時間到彼此保留多少距離，都帶著濃厚的日本社會氣味，很適合中高階學習者看。（天馬行空提供）更高階的學習，往往來自那些把權力關係說得很赤裸的作品。《半澤直樹》之所以常被視為進階教材，不只是因為金融術語多，而是它把敬語真正拿來當武器。尊敬、謙讓、試探、施壓、羞辱，表面上都可能披著禮貌外衣《99.9 不可能的翻案》則把法律語言與雙關語擺在一起，要求觀眾同時理解邏輯、語境和語音。《極度不妥！》更有意思，它讓昭和與令和的說話方式直接碰撞，學習者會很清楚感受到，哪些字眼今天已經不合時宜，哪些看似中性的說法其實帶著時代背景。到了這一步，學的不只是日語，而是日本人如何在不同年代、不同制度與不同關係中開口說話。

《半澤直樹》之所以常被視為學日語的進階教材，不只是因為金融術語多，而是它把敬語真正拿來當武器。（friDay影音提供）《半澤直樹》之所以常被視為學日語的進階教材，不只是因為金融術語多，而是它把敬語真正拿來當武器。（friDay影音提供）不過，與其即使這個片單大家再認同，若只是一路把字幕看到底，學到的東西還是有限。比較有效的做法，是把同一集分成幾輪看：先用母語字幕掌握劇情，再切到日文字幕，把耳朵和文字對起來，最後拿掉字幕，只聽語氣和節奏。真正值得花力氣的，不是每句都查，而是抓那些反覆出現、又明顯跟場景綁在一起的表達。再往前一步，可以做角色式跟讀。不是乾巴巴模仿發音，而是連情緒、立場、關係一起演進去。當一句話和角色當下的處境綁在一起，記憶會深很多，說出口時也比較不會只剩課本腔

學日語這件事，最後還是會回到一個很實際的問題：你想成為一個只看得懂句型的人，還是一個聽得出話外之意的人。日劇能提供的，正是後者最難補上的那一塊。從《舞伎家的料理人》的溫柔日常，到《半澤直樹》的權力攻防，從《重啟人生》的密集閒聊，到《深夜食堂》那種把話留一半的分寸感，這些作品共同構成的，不只是娛樂清單，而是一套活生生的語言現場。對真正想把日語學進生活的人來說，看劇從來不是偷懶，反而是一種更接近真實的進入方式。最後還是要提醒大家，想要學好日語，找到好的日語老師，才是真正的王道，這絕對是語言學習不可忽視的關鍵。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

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