自由開講》從歐洲政策轉身看台灣的能源風險管理

◎ 吳芥之

台灣近來圍繞核能議題的政治攻防，陷入了一種弔詭的荒謬邏輯：當執政者因應現實環境調整政策，在野黨竟要求其「向人民道歉」。這種訴求已逾越了政黨攻防的正常手段，更徹底暴露出對「現代能源治理」本質的無知。

要檢驗這種論述的合理性，我們不妨將視角拉向歐盟。

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歐盟長期以來推動嚴格的排放交易系統（ETS），透過逐年收緊的配額總量與近年急遽攀升的碳定價，對企業設下實質的成本約束。這套制度不僅深刻重塑了歐洲的能源與重工業結構，也讓大量企業在過去十年間，尤其是碳價邁向百歐元常態的過程中，承擔了巨大的轉型壓力與減碳成本。

台灣近來圍繞核能議題引發朝野政治攻防；核二廠重啟案若通過，最快須2029年才有機會重啟。（資料照） 然而，當一波又一波的能源危機降臨—無論是烏俄戰爭引發天然氣供應震盪，或中東局勢推升能源價格—歐洲各國迅速調整政策，包括延役核電、重新評估核能角色，甚至對碳排制度進行彈性處理。

而那些過去在ETS制度下承受重壓的企業，有沒有抗議政府「朝令夕改」？有沒有要求歐盟為政策轉向道歉？答案是否定的。原因很簡單：一個政治成熟的社會能夠理解，當全球地緣政治與外部環境劇烈變動時，「及時修正」是執政者的責任與義務，「盲目死守」才應該受到譴責。

以德國為例，這個曾經最堅定推動廢核的國家，在危機下一度被迫延後關閉核電廠；比利時則直接將核電機組延役十年至2035年；瑞士打算修改法令，取消新建核電廠的禁令。而義大利曾在車諾比事故後撤底廢核，但現在已明確將「重返核能」列為國家能源戰略。這些調整，沒有被視為「背叛承諾」，而是被視為「面對現實」。

反觀台灣，當政府針對能源安全、地緣風險與AI產業的爆發性電力需求進行重新評估，並提出核能作為「備援電力」的討論時，在野黨團卻情緒性地進行攻擊，甚至將政策優化等同於政治認錯。這種心態，顯示出對全球能源轉型趨勢的嚴重誤判。

能源政策從來不是一種宗教信仰，而是一門精準的風險管理。

當全球主要經濟體都在重新校準核能角色，當半導體產業帶來結構性的用電成長，當天然氣供應暴露於高度地緣政治風險之下，台灣若仍對世局視而不見、閉眼前行，那才是真正的治理失能。

瑞士打算修改法令，取消新建核電廠的禁令。（路透檔案照） 諷刺的是，那些抨擊「政策轉彎」的人，卻選擇性地對歷史失憶。從威權時代「反攻大陸」、「三民主義統一中國」的口號，跨越到多元的民主時代，也未曾聽聞當時的執政者向人民道過歉。

政策調整從來不是問題；關鍵在於，我們是否有能力理解「為什麼必須調整」。

歐洲經驗告訴我們：制度可以嚴格，但必須保有彈性；方向可以明確，但絕不能拒絕修正。即便是像ETS這樣牽動龐大利益的機制，在危機來臨時都能轉身；因為政策的終極目的不是為了維持「不容撼動的權威」，而是為了確保國家的「生存與競爭力」。

台灣今日面對的，不只是能源選擇題，而是一場治理能力的考驗。

當世界在變，有人卻要求「不准變」；當政策在進化，有人卻要求「為改變道歉」。這不是監督，而是對現實的拒絕理解。說穿了，這並非高尚的價值堅持，而是一種昧於時局的「心盲」。

真正值得警惕的，從來不是政策的改變，而是有人不願意理解改變的必要性。

（作者為大學助理教授、資深媒體人）

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