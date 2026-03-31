沈榮欽國際視野》接住小草 ？

柯文哲師法毛澤東，這套分化壯大的階級鬥爭戰術，曾經對一貧如洗的中國農民產生莫大魔力，也曾成功說服西方國家的菁英階級。本質上柯文哲就是一個詐騙集團首腦，所以接住小草的真正議題是：該如何對待被詐騙者？

◎ 沈榮欽

無論是外送草或是園區草，你可以找到各種當代人的困境來描述其成因，但是所有這些敘述最大的問題在於：為什麼所有人面對同樣的困境，只有少數人會變成草？

民眾黨於3月29日發起全國動員令，號召各地小草「上凱道、討公道」。（資料照）在我看來，對草最最精簡的敘述是以下四個字：志大才疏，也就是無論社經地位高低，草的特徵是他們普遍認為目前所得及不上本身才能，他們值得超越本身才能的重視與待遇，而他們人生的種種不如意，都是外界的「壞人」造成，柯文哲是他們的focal point，讓這些人有了共同的出口。

柯文哲師法毛澤東的鬥爭手法，這套分化壯大的階級鬥爭戰術，曾經對一貧如洗的中國農民產生莫大魔力，也曾成功說服西方國家的菁英階級。（本報合成，資料照、維基共享）

柯文哲師法毛澤東，這套分化壯大的階級鬥爭戰術，曾經對一貧如洗的中國農民產生莫大魔力，也曾成功說服西方國家的菁英階級。本質上柯文哲就是一個詐騙集團首腦，所以接住小草的真正議題是：該如何對待被詐騙者？

不要認為被詐騙者都是無辜受害者，其中有無辜者，也有同夥，在絡繹不絕奔赴緬甸的人群中，多少人是明知詐騙卻奔著高薪而去？不是每一個人都會被詐騙話術所欺，但只有特定的人容易會受到詐騙吸引而前往共事。

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接住小草的真正議題是：該如何對待被詐騙者？（取自貼文）

當高虹安在資策會對公部門吃乾抹盡還自以為是的嘴臉，只要對公部門有所了解的人當不陌生；當黃國昌豢養狗仔進行政治跟監時，只要對獨裁國家特務機構歷史有所理解的人，也不會陌生；當柯文哲在台北市政無能之極，卻又用包裝詐騙貪污時，對人性卑劣者也不會陌生。當一個人對這些人類歷史上與組織上最卑劣的作為全盤接受，並轉變為對外界的仇恨時，「誰」該接住他們？

不僅接住這些人不該是一般人的工作，即使是政府，也容易扭曲整個社會的優先順序。許多問題是真實且迫切的，需要政府動用更多資源去解決，但是如果將一個社會中最糟糕且永遠不會滿足的人當成社會的縮影，費盡心力與資源去解決這些無法解決的問題，不僅是社會資源的錯置，更是對真正需要接住者的殘忍，有更多內心良善的孩子需要社會去接住他們。

高虹安在資策會對公部門吃乾抹盡還自以為是的嘴臉，只要對公部門有所了解的人當不陌生。（資料照）相信理性，相信文明，但是也相信人類的多樣性，不會每一個人的想法都一樣，但不能將資源放在永遠吵鬧的孩子身上，反而讓社會倒退。

有些草需要細心灌溉，有些錯誤觀念的雜草需要拔除，才能有一片健康的草地。我們要勇敢地前進，但也正視社會的陰暗面。不需要仇視小草，他們之中許多人也是詐騙集團的受害者。我們要做的是盡力消除柯文哲、黃國昌與高虹安的陰暗政客，我們應該努力用正確的政策對待每一個人，而不是獎勵那些贊成詐騙集團的貪婪者，將資源投入永遠不能被滿足的無底洞。不要因為小草害怕說真話，只有讓該被嘲笑者受到嘲笑，該被讚美者受到讚美，這個社會才能是健康的。

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔進行政治跟監。（資料照）（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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