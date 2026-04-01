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自由開講》張雪峰之死與中國體制下的人命折舊

2026/04/01 10:30

◎ 郭索

中國41歲補教網紅張雪峰跑步猝死；圖為張2025年在無錫半馬賽後受訪。（圖擷自bilibili）中國41歲補教網紅張雪峰跑步猝死；圖為張2025年在無錫半馬賽後受訪。（圖擷自bilibili）

中國補教網紅張雪峰猝逝，表面上是一起名人健康悲劇，但若將你提供的資訊與其過往經歷綜合觀察，就會發現這不僅是個人身體狀況的問題，而是整個中國社會運作邏輯的縮影。從一位以高強度工作、密集曝光與誇張言論撐起流量的教育網紅，到短時間內帳號被封、輿論降溫，再到最終猝逝並由公司低調證實，這條軌跡本身就呈現出一種高度不穩定的體制關係。

首先，在健康層面，長期運動並不等於真正健康

張雪峰持續跑步、參加馬拉松，甚至在猝逝前幾天仍維持運動習慣，但他早在2023年就出現胸悶心悸並被強制住院，顯示身體早已處於高壓警戒狀態。在中國高度競爭與過勞文化之下，「自律」往往只是另一種包裝過的透支，個體被迫在工作、流量與壓力之間持續燃燒，最終形成心血管與神經系統的不可逆負荷。這不是偶發，而是一種結構性風險。

其次，在輿論與資訊控制層面，整個事件的發展呈現出典型的中國模式

從消息傳出後相關人員全面噤聲、直播間突然中斷，到帳號轉為黑白、最終由公司統一發布訃告，這種「延遲確認」與「統一口徑」的過程，說明了資訊並非自然流動，而是被制度化管理。當一個社會連死亡訊息都需要等待適當時機釋出，真相本身就已經不再只是事實，而是可以被調度的資源。

第三，張雪峰過去高調的民族主義表態，使這起事件更具諷刺性

他曾公開宣稱願為「國家統一」捐出巨資，展現出高度貼合官方敘事的姿態，然而隨後卻因言論問題遭到封禁。這種從被鼓勵到被限制的轉變，揭示出一個關鍵現實，在中國體制下，個人的價值並不取決於忠誠本身，而是取決於是否仍符合當下的政治需求。當你被需要時，你是樣板；當你成為風險時，你隨時可以被切割。

張雪峰2025年9月曾揚言若中共攻台將捐款至少人民幣1億元，沒過幾天就刪文，不到半個月連社群帳號都被禁止關注。（擷自矢板明夫俱樂部臉書）張雪峰2025年9月曾揚言若中共攻台將捐款至少人民幣1億元，沒過幾天就刪文，不到半個月連社群帳號都被禁止關注。（擷自矢板明夫俱樂部臉書）

綜合來看，這並不是「國家讓誰出事」的陰謀敘事，而是一個更深層、更殘酷的結構問題。在高度動員與控制的體制中，個體被工具化，長期承受壓力與消耗，同時又缺乏穩定的制度保障。一旦失去價值或出現風險，系統便迅速抽離支持，讓人從高峰墜落至沉默。真正令人警惕的，不是單一事件的偶然性，而是這種看似繁榮卻極度脆弱的社會運作邏輯，正在不斷重複並吞噬更多個體。

（作者為自由評論者）

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