自由開講》李貞秀案 宣示不能代替審查

◎ 沈言

宣示取代審查，制度就失去作用。李貞秀在鏡頭前說，「這是上帝揀選我，我不可能出賣台灣」。一個原本該討論資格與程序的問題，很快就被轉成了信念與表態。

說自己不會出賣台灣，是一種保證；說這是上帝的安排，是一種信念；再加上一句「我很愛台灣」，整件事就從制度問題，變成態度問題。但態度不能取代條件，更不能取代程序。場面看起來很激烈，但真正該回答的問題，反而被蓋掉了。

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民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議，引發討論。（資料照）如果這些話出現在教會見證或佈道場合，或許能感動人。但放在公職資格與言行爭議之中，就不再是回應問題，而是把討論帶往無法檢驗的方向。

公職資格要看的是條件，不是宣示。國籍是否完成程序、法律要件是否具備，這些都有明確標準，也都可以被檢驗。但當討論被帶到忠誠與信念，焦點就開始偏移，最後變成誰比較相信、誰比較感動。

台灣的政壇向來熱鬧，從淡水阿嬤、家裡長輩，到王爺、媽祖、上帝，背書的角色等級越來越高。看起來愈來愈有力，但也愈來愈難被檢驗。當政治開始依賴這些無法確認的背書，制度反而被擠到一旁。

這種轉換並不陌生。過去在台灣，高俊明牧師在威權時期因協助美麗島事件相關人士而遭到政治迫害甚至入獄。信仰在這裡，不是身分，而是實踐信仰的力量。到了李貞秀這裡，信仰從約束自己的力量，變成用來證明自己不需要被檢驗的理由。

「被選擇」原本意味著責任，而不是免於質疑的理由。當這種語言進入公共場域，討論就會變得困難，因為它不再需要證據，也不需要回應具體問題。

高俊明牧師在威權時期因協助美麗島事件相關人士而遭到政治迫害甚至入獄。（資料照）當討論被帶往無法檢驗的方向，資格本身就不再需要被確認。這種語言的企圖，在於以宣示取代審查，使問題不再需要被回答。這不是個人風格的問題，而是以語言試圖改寫制度。

在爭議過程中，當事人曾表示自己收到內政部公文但「都沒有打開過」，顯示相關問題並未被具體處理。問題的核心，仍然是資格與程序的爭議。當本應透過制度釐清的事項，被轉化為表態與信念，討論就不再圍繞條件本身，而是被語言帶離現場。到最後，留下的不是答案，而是無法被檢驗的宣示。制度沒有被回應，而是被繞開。

（作者為評論員）

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