工業技術與資訊》影像辨識與大數據分析 科技棒球輔助系統為小選手圓夢

世界棒球經典賽（WBC）點燃民眾對棒球熱情之餘，也讓更多人關注場上選手背後的養成歷程。對許多基層棒球隊而言，職棒等級的專業訓練資源並非理所當然，工研院研發「科技棒球輔助訓練系統」，運用影像辨識與大數據分析投打表現，以科學方法幫助青少年球員精進球技，為國爭光。

◎ 凃心怡

午後的牛棚裡，投手一球接一球地出手，教練站在側邊，用眼睛捕捉每一個細微動作。對基層球隊而言，教練長期仰賴經驗觀察投球或揮棒動作，球員是否真正理解問題所在，往往只能在一次次的溝通與試誤中摸索。然而過多嘗試對棒球選手來說，不僅徒然消耗體力，還可能有受傷風險。

當攝影機架起，即時擷取投打畫面，投球軌跡、球速與落點一一現形，教練與選手間出現新的溝通方式，透過具體的影像與數據，讓「哪裡不一樣」變得更精準可見，為基層棒球訓練開啟新的境界。

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從職業競技分析 走向基層球員訓練

工研院中分院研究員蕭聖軒說明，「科技棒球輔助訓練系統」的核心，在於影像式空間定位技術，透過高速攝影機與演算法分析，系統可計算投球的球速、轉速、轉軸方向，以及進壘前的3D軌跡，並以「九宮格」方式呈現落點分布，讓教練快速掌握投手的控制能力與球質特性。

蕭聖軒表示，這套技術最初是在經濟部以科技專案支持研發運動科技下，與職業球隊合作開發，應用於高層級競技分析，隨著「原鄉智慧科技深化計畫」推動，團隊開始思考如何將相同的演算法與辨識原則，轉化為更適合基層使用的系統，「關鍵不在於提供更多數據，而是留下真正『用得到』的資訊」。

因此，在導入基層場域時，研發團隊刻意降低操作複雜度，將分析結果整合至專屬儀表板，讓教練能快速對照訓練紀錄與球員狀態；同時，新增轉軸轉速等進階模組，讓有需要的教練能逐步深化訓練內容，不會造成初學者的理解負擔。

「科技棒球輔助訓練系統」的核心，在於影像式空間定位技術，透過高速攝影機與演算法分析，可計算投球的球速、轉速、轉軸方向與進壘前的3D軌跡。（取自貼文）

影像輔助溝通 動作修正更明確

高雄市立忠孝國中棒球隊，是國內知名青少棒勁旅，隊員不少來自那瑪夏、桃源、茂林等高雄原住民區，涵蓋排灣族、布農族、魯凱族及鄒族。1991年成立至今，培育無數好手，是高雄職棒球員的搖籃。

「相較於單向指導，影像的即時回饋，是教練與球員之間的重要橋梁。」高雄市立忠孝國中棒球隊教練謝棠棣表示，過往的訓練中，球員常因「感覺良好」而忽略細微動作差異，當練習影像逐格播放，透過教練仔細說明問題點，溝通成本將大幅降低。

在打擊訓練上，與傳接球實驗室合作，導入結合行動裝置即可操作的B4棒球打擊訓練數據分析APP，只需手機、腳架與安全場域，便能即時產生揮棒影像與基礎生物力學數據。如此設計，讓訓練不再受限於固定場地，也更貼近基層球隊實際的使用情境。

工研院開發科技棒球訓練系統，運用影像式棒球空間定位與分析技術，可記錄球速、球跡、軌跡及落點位置，並分析好球帶落點與轉軸等關鍵參數，協助精準培育棒球新秀。（取自貼文）

謝棠棣說，導入系統初期，教練團也曾擔心科技會分散球員注意力；實際使用後發現，影像反而讓修正更聚焦，「當動作清楚呈現，球員能理解教練指導的依據，修正速度明顯加快，也更容易建立正確動作模式。

忠孝國中校長鍾文杰也肯定，科技的價值在於輔助而非取代。透過影像與數據，學生能更快理解正確動作，減少因姿勢錯誤造成的運動傷害風險，對正處成長期的青少年尤為重要，「我們期待的是，建立的正確的運動基礎，選手未來無論是否走向職業，都能在更安全的條件下發展。」

落地場域驗證 實踐安全扎實訓練

科技棒球訓練系統自2023年起陸續導入基層場域，從臺東紅葉國小到高雄市立忠孝國中，逐步進行實地驗證，建置地點選在忠孝國中代管的頂庄棒球場，讓系統能融入球隊日常訓練。

實際運作時，團隊也曾面臨半開放式牛棚光源不穩定的挑戰。為確保影像辨識精準度，研發團隊透過調整攝影機配置與遮光設計，逐步改善環境條件，使系統能在非全室內場域穩定運行。這些調整，正是技術「落地」過程中不可或缺的一環，而科技輔助運動，也正在改變從基層棒球到國際選手養成的路徑。

2026年世界棒球經典賽，中華隊30名成員中，超過半數為原住民，原住民棒球選手已成為臺灣棒球海外揚威的重要力量。「科技棒球輔助訓練系統」協助原鄉青少年選手實踐安全訓練、奠定扎實基礎，要做支撐孩子實現棒球夢想的堅韌翅膀。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

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