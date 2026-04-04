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自由開講》對抗與算計 「京華城案」事實已不重要？

2026/04/04 11:30

◎ 張商陽

柯文哲涉京華城案一審被判十七年，褫奪公權六年。判決結果一出，外界關注的是刑度與罪名，但如果把時間往前拉，會看到另一條更清楚的線

這案一開始，是在野自己檢舉自己。鍾小平、游淑慧提出檢舉，檢方受理，案件才進入司法程序。

台北市議員鍾小平2024年到台北地檢署告柯文哲、彭振聲圖利。（資料照）台北市議員鍾小平2024年到台北地檢署告柯文哲、彭振聲圖利。（資料照） 但立案之後，方向就變了。民眾黨沒有回到檢舉內容，而是把矛頭轉向民進黨，討論從「做了什麼」變成「誰在操作」。

進入審理後，這條線沒有動。發言還是圍繞政治介入，而不是具體指控。黃國昌轉述柯文哲的說法，指他在北檢候審室直視監視器，認為另一端是賴清德在看他。這種說法很快被放進論述裡，繼續往同一個方向推。

同一時間，另一條線卻走向結束。柯文哲對鍾小平提告妨害名譽，最後在二○二五年八月六日當庭和解，鍾小平道歉，案件結案中央社）。也就是說，檢舉來源在法律上已經收掉，但政治攻擊沒有跟著收。

審理期間的公開發言，同樣維持這樣的節奏。陳佩琪多次以情緒性語氣發言，直接將案件定調為政治打壓，發言重點集中在政治動機，而非逐項回應指控內容；黃國昌則持續以強烈語氣批評司法與權力運作，將討論帶往制度對抗。

在這樣的發言與操作下，案件本身與政治攻防逐漸分離。前者留在法庭，後者進入輿論場。

判決出來之後，也沒有改變。柯文哲在記者會上說「絕對不會屈服」，仍維持對抗語氣。但講到民進黨時，語句卻卡住了，只說出「民進黨才是……」，停了一下，才補上「共產黨」。一句話本來應該一氣呵成，卻在最需要力道的地方出現斷點。

前台北市長柯文哲在記者會上說「絕對不會屈服」，仍維持對抗語氣。（資料照）前台北市長柯文哲在記者會上說「絕對不會屈服」，仍維持對抗語氣。（資料照） 這個斷點很值得看。因為它讓人看到，這類指控不是順著語氣自然衝出來的，而是到了臨門一腳時，語言本身先遲疑了一下。

如果把時間往前對照，這樣的遲疑並非完全沒有背景。先前圍繞徐春鶯與李貞秀的爭議，也曾讓相關論述在中國議題上出現反覆與防禦。

隨後，黃國昌再度喊出動員支持者上街的主張。當論述無法回到案件本身時，戰場自然會被拉回街頭

從檢舉、審理到判決，事件在走，說法沒有變。真正固定下來的，不是事實，而是對抗本身。

（作者為蛋農）

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