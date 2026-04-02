自由開講》在壓力與權力下 柯文哲放大的自我防衛與政治操弄

◎ 徐柏岳

當一個人站在權力的高位，卻同時面臨壓力與危機，他所說的每一句話，往往不再只是個人情緒，而是一種精心選擇的敘事。

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。

柯文哲在面對司法爭議時，選擇將矛頭指向賴清德與民主進步黨，指控政治力介入司法。但如果我們冷靜拆解整個過程，從舉報、偵查、起訴到審理，本質上是一條制度運作的軌跡。那麼，柯文哲為什麼在這樣的情境下，會出現如此強烈的「被迫害敘事」？答案或許不在陰謀，而在其自幼扭曲的人性。

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當個人聲譽、政治未來、甚至整個支持基礎都受到威脅時，一種深層的心理機制會被啟動——那就是「自我防衛」。而當這種自我防衛，結合了政治現實與權力競爭，它就不再只是保護自己，當只剩轉化為動員利用群眾的工具時，這是標準懦夫的寫照。

當罪證屬實牽涉政商利益複雜的法律問題，被簡化為「我們對抗他們」；法制基礎下制度性的審判，被重構為「權力的打壓」時，扇動支持者，在這樣受司法打壓政治迫害的敘事中，凝聚、動員、強化持者的立場已成為一種邪惡。這正是現代政治中最常見、也最危險的一種轉化，將「事實的討論」，轉變為「立場的對抗」。

然而，在更古老的猶太智慧中，早已對此提出警告。在摩西十誡與猶太塔木德的倫理裡，對「言語」有極高的要求。 「不可作假見證，不可無端指控，不可用言語傷害無辜之人。」這是 神所厭惡的事。

因為語言，不只是表達，而是一種力量。它可以建構真相，也可以撕裂社會。特別是經由司法檢警鉅細靡遺，耗時一年半載的調查且罪證確鑿，當結果一審宣判，柯文哲力馬剪輯人證、物證、事證，更可惡的是居然全部指向無辜人──賴清德一人時，這就在一次顯露其最無羞恥心的人性。

台北地院26日針對京華城案一審宣判後，民眾黨29日隨即舉辦「戰！329上凱道討公道」遊行。（資料照）

所以，長期觀察柯文哲，每當壓力遇上權力，最好的例證：當2024年藍白合上午簽約高興得到權力承諾，接續遭遇黨意與民意壓力反彈時，下午就可以召開記者會帶領無知的追隨者「團哭」，推卸責任怪罪侯友宜與國民黨。當恐懼結合算計人性的自我防衛，就可以被柯文哲立刻放大轉為政治操弄，且屢試不爽就是有人買單。

這就是台灣政治界典型「學霸+媽寶」的特徵，心想我永遠比你優秀，只要功課好成績好，千錯萬錯都不是我的錯，就是民進黨跟賴清德的錯。這種看不起士農工商、自認唯有讀書高又貪財的政治懦夫，自取的空亡，終將被台灣人民所唾棄。

新北市長選舉是否藍白合備受矚目，侯友宜幕僚對此強調，兩黨合作要有「誠信」。（資料照）

（作者為退休飛官、台灣鷹爸）

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