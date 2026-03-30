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名家分享~楊斯棓》台日同盟：是鄰居、知己，更是並肩作戰的命運共同體

台日交流近三十年的演變分為五個關鍵時期，一路從無知、冷漠、好奇、認識、同情、關心到支持，台日關係不再只是政治口號，而是透過制度化發展，真正落實為「台日命運共同體」。
名家分享

名家分享

2026/03/30 13:30

◎ 楊斯棓

長期定居日本並致力於台日民間外交的王輝生醫師，28日在中國醫大傑出校友講座演講，講題為：「台灣和日本的唇齒關係及苦盡甘來的辛酸史」。（取自貼文）長期定居日本並致力於台日民間外交的王輝生醫師，28日在中國醫大傑出校友講座演講，講題為：「台灣和日本的唇齒關係及苦盡甘來的辛酸史」。（取自貼文）

台日同盟：是鄰居，是知己，更是並肩作戰的命運共同體。

上面那句話，是我聽王輝生醫師演講後的「一句話感想」。

2026年3月28日的中國醫大傑出校友講座，第二位講者是王輝生醫師，長期定居日本並致力於台日民間外交，講題是：「台灣和日本的唇齒關係及苦盡甘來的辛酸史」，王醫師的大學同學醫學博士劉明道全程參與，力挺老同學。

本次演講中，他以詳實的史料與珍貴的私人照片，將台日關係近三十年的演變分為五個關鍵時期，帶領聽眾回顧這段從辛酸到苦盡甘來的歷史進程，演講內容他提到兩位京都大學校友：謝長廷與李登輝。

我曾在2024年從謝長廷大使手中喊標25萬元購買1996他競選副總統的紀念幣，我把紀念幣捐給黃越綏老師後，有一位善心人士捐款三十萬給黃越綏老師的基金會，請基金會「還」我紀念幣，我欣然接受，也再度捐出紀念幣給另一位對社會有諸多奉獻之人。

筆者曾在2024年從謝長廷大使手中喊標25萬元，購買1996年他競選副總統的紀念幣。（取自貼文）筆者曾在2024年從謝長廷大使手中喊標25萬元，購買1996年他競選副總統的紀念幣。（取自貼文）

我也是李登輝學校青年領袖班第一期學員，我青年領袖班的「同學」選立委，我捐六位數，從來沒有請托過任何事情（這種是心甘情願的「理念捐」，這種形式以外的捐款形式，我一生都沒有興趣了解）。

一、 李登輝總統執政：台日由剝而復

王醫師指出，李登輝總統是奠定現代台日關係的關鍵。（註：李登輝之前的國民黨時代，曾數度安排不諳日語之人出任駐日大使，這種大使根本沒有能力凝聚在日台灣人，更無法增進台日關係。）

李前總統對內著手內政轉型（安內）：透過終結萬年國會與「寧靜革命」，成功將台灣推向民主化，獲取國際尊敬。

對日的重要互動包括：1993年與司馬遼太郎的對談、1997年《美日安保條約》納入「周邊事態」，均強化了台灣的主體性。

台日的互助時機：1999年九二一大地震，日本的及時馳援開啟了兩國互惠的先河。

二、 陳水扁總統執政：台日破冰時期

此時期雖面臨極大外交壓力，但在民間與半官方層面有重大突破。

這段破冰之路走得極為艱辛。

王醫師回憶，2001年卸任後的李前總統欲赴日治療心臟病，日本政府因顧慮中國，一度拒發簽證，迫使李前總統召開記者會痛斥日本政府「膽小如鼠」。

當時，畢業於京大醫學部的王醫師不願袖手旁觀，以校友名義發起連署，向兩萬名校友寄出求助函，最終獲得包含後來榮獲諾貝爾醫學獎的本庶佑教授在內，共一萬五千多人的支持，這股民意壓力終使日本政府放行。

京都師生會：2004年王醫師陪同李前總統造訪京都，拜會恩師柏祐賢教授，這場跨越半世紀的師生情誼，成為台日文化連結的佳話。

2004年王輝生醫師陪同前總統李登輝（右）造訪京都，拜會恩師柏祐賢教授（左）。（取自貼文，資料來源於《產經新聞》）2004年王輝生醫師陪同前總統李登輝（右）造訪京都，拜會恩師柏祐賢教授（左）。（取自貼文，資料來源於《產經新聞》）

然而溫馨背後仍有辛酸，當時因外務省與中國的阻撓，李前總統在大雪紛飛中僅能在母校京都大學校門前徘徊，咫尺天涯卻無法進入校園重溫舊夢，令國人萬分不捨。

王輝生醫師認為，在司馬遼太郎的墳前，李前總統似乎揚眉吐氣地向故友訴說著「生為台灣人的幸福」。

1993年，日本著名作家司馬遼太郎（左）來到台灣，在總統府官邸與李登輝總統對談。（取自貼文，資料來源於Threads@shibanmingfu3）1993年，日本著名作家司馬遼太郎（左）來到台灣，在總統府官邸與李登輝總統對談。（取自貼文，資料來源於Threads@shibanmingfu3）

高層往來：2007年時任總統參選人的謝長廷赴京大演講，象徵台日政治互信的深化

三、 馬英九總統執政：台日不冷不熱時期

王醫師認為，此時期官方熱度雖降，但實務層面與民間情感卻在默默積累。

正名成功：2012年王醫師成功推動京大附院將台灣人病歷國籍由「中國」改為「台灣」

震災連結：2011年東日本大地震，台灣人的愛心捐款震驚日本社會。王醫師也因推動兩國交流，獲頒台灣外交部的「外交貢獻獎」。

秘密會晤：2015年李前總統赴日演講，當時的安倍晉三首相曾與其秘密會晤，為後來的「台日友好」埋下伏筆。

四、 蔡英文總統執政：啟動善的循環

台日關係進入了前所未有的善的循環。

最後一次訪日：2018年，高齡95歲的李前總統最後一次訪問沖繩，王醫師亦隨行照料。

防疫互助：2021年，台灣民間回禮日本40萬枚口罩（註：「回禮」口罩，而不定調「捐贈」，考慮了受贈方的pride），此事件獲得《朝日新聞》、《讀賣新聞》及NHK連續兩天的大篇幅報導。隨後日本政府回贈疫苗，這種「患難見真情」的互動被日媒定調為「善的循環」。

共鳴延續：2022年血氧儀的互助（王醫師此時補充，這筆物資的運費是當天第三位講者林逸民醫師捐贈）。

根回外交：賴清德（時任副總統）赴日弔唁安倍前首相，完成外交新突破。（意指凡事正式決策前事先透過私下溝通，建立共識後，再公開的行事風格）

兩國情誼已超越政治，舉國有感。

時任副總統的賴清德親赴日本追悼安倍晉三。（圖擷自朝日電視畫面）時任副總統的賴清德親赴日本追悼安倍晉三。（圖擷自朝日電視畫面）

五、 賴清德總統執政：苦盡甘來

演講進入當前局勢，王醫師將其定義為「苦盡甘來」的時刻。

安全共識：隨著日本政界如高市早苗等人定調「台灣有事即日本有事」，台日安全已與全球戰略緊密結合

＃從「無知」到「支持」的演進公式

王醫師最後感性地歸納出台日交流的演變規律：

無知、冷漠、好奇、認識、同情、關心、支持

他特別展示了李前總統贈予他的墨寶「真實自然」。（有些人收到「誠實自然」）

他說明，台日關係不再只是政治口號，而是透過制度化發展，真正落實為「台日命運共同體」

王醫師期勉在座師生：台灣應有自信、認識日本並看透中國，透過解開外交僵局，讓這段「苦盡甘來」的情誼能世代傳承。

王輝生醫師感性地歸納出台日交流的演變規律：無知、冷漠、好奇、認識、同情、關心、支持。（取自貼文）王輝生醫師感性地歸納出台日交流的演變規律：無知、冷漠、好奇、認識、同情、關心、支持。（取自貼文）

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

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