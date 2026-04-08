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自由開講》《國統綱領》為何仍在牽制台灣

2026/04/08 14:00

◎ 再米

一份早已失去法律效力、也從未真正取得民主正當性的文件，至今仍不時被搬回台灣政治現場，這才是《國統綱領》最值得警惕之處。問題從來不只在一紙舊文，而在那套把「統一」預設為終點的國家想像，至今仍試圖約束台灣的公共討論。

2006年時任總統陳水扁宣布廢止終止《國統綱領》，香港各大媒體紛紛以大篇幅報導台此項消息。（中央社資料照）2006年時任總統陳水扁宣布廢止終止《國統綱領》，香港各大媒體紛紛以大篇幅報導台此項消息。（中央社資料照）北京今年政府工作報告再度宣示要推進統一，國台辦又稱要扶植在台「愛國統一力量」；與此同時，賴清德也在國安高層會議指出，中國正持續混淆台灣社會的國家認同。這幾個訊號必須放在一起看：《國統綱領》並不是塵封檔案，而是舊統一框架至今仍可能藉由不同語言、不同角色反覆回返現實政治。

更關鍵的是，《國統綱領》從一開始就缺乏穩固的民主正當性。依官方資料，1991年2月由國統會通過後，總統府函送行政院，行政院院會也僅列為報告事項；到了2006年，官方法律說明更明白指出，國統會沒有法源依據，《國統綱領》也不具法律拘束力。這樣的文件，既不是台灣人民經由民主程序形成的共同決定，也不應被包裝成台灣前途的既定方向。

自由開講》《國統綱領》為何仍在牽制台灣2025年國民黨主席選舉期間，張亞中試圖重新啟用《國統綱領》。（資料照）

但真正令人警覺的是，這套舊語言至今仍有人試圖重新啟用。2025年國民黨主席選舉期間，張亞中便公開主張恢復《國統綱領》；北京也始終把統一敘事視為對台工作的當然終點。當外部壓力與內部呼應彼此疊合，所謂和平就容易被包裝成接受前提，所謂交流也可能被推向政治收編。民主社會當然可以辯論未來，但沒有任何政黨、任何舊文件、任何外部政權，可以先替台灣人民把答案寫好。真正該退場的，不只是《國統綱領》這個名稱，而是那種要求台灣回頭服從舊時代框架的政治慣性。

（作者為退休人士）

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