自由開講》翻出日治血帳 遮不住威權責任

◎ 不孝

賴清德談到國民黨政府來台後對台灣人民的壓迫，比日本殖民統治更為嚴酷，蔡正元隨即翻出日軍屠殺與殖民暴力反擊。這場攻防真正暴露的，並不是誰比較懂歷史，而是每當社會要求正視戰後威權責任，總有人急著搬出另一段血帳轉移焦點。這不是歷史釐清，而是責任偷換。

總統賴清德表示，國民黨來台後對待人民，比殖民統治的日本對台灣還差。（資料照）

日本殖民統治當然不能美化。無論武力鎮壓、差別待遇，還是霧社事件留下的血痕，都是台灣歷史無法抹去的一頁。若只談建設、秩序與現代化，卻避談壓迫與剝奪，當然失真。然而，殖民統治的歷史評價，與戰後威權體制的責任追究，從來不是同一個問題。前者處理的是如何理解殖民經驗，後者追問的則是戰後國家機器如何以制度性手段壓制人民，兩者不能互相折抵，更不能拿前者替後者卸責。

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1947年的二二八事件，揭開戰後統治者以暴力對待台灣社會的序幕；1949年後長達38年的戒嚴，則把壓迫常態化、制度化。政治案件、情治監控、逮捕審判與生命剝奪，指向的從來不是少數人的偶發失控，而是國家機器長期侵害自由、異議與人權的體制現實。轉型正義真正要處理的，也不是哪個統治者比較壞，而是這套加害體制如何形成、如何運作、如何延續，又如何在今日仍被話術稀釋。

1947年的二二八事件，揭開戰後統治者以暴力對待台灣社會的序幕。圖為二二八事件故事牆。（資料照）





問題正出在這裡。每當社會要求正視二二八與白色恐怖，立刻翻出另一段歷史黑帳，功能往往不在補足史實，而在淡化責任；不在深化反省，而在把威權統治改寫成彼此都有黑帳的算帳遊戲。表面上像是全面看歷史，實際上卻是在把戰後加害責任沖淡成相對比較，讓真正該被追問的體制問題再次失焦。

歷史可以全面理解，責任卻不能任意沖銷。翻出再多日治血帳，都遮不住戰後威權體制曾如何對台灣人民施加系統性壓迫，也遮不住國民黨至今仍必須面對的歷史責任。若連這一點都刻意混淆，轉型正義就永遠走不出話術迷霧，台灣社會也難以真正完成對威權年代的歷史清算。

（作者為退休人士）

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