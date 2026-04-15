自由開講》一條被說出來的鐵路：高鐵通台的戰略語言

◎ 張亞柔

近年來，北京反覆拋出「高鐵通台」構想，描繪自福建延伸、跨越台灣海峽，最終形塑「兩岸一日生活圈」的願景。這樣的論述看似交通建設藍圖，實則是精心包裝的戰略語言。當工程被賦予政治目的，它所鋪設的，往往不是軌道，而是認知。

北京日前又拋出「高鐵通台」構想，這樣的論述看似交通建設藍圖，實則是精心包裝的戰略語言。圖為中國高鐵進站畫面。（彭博檔案照）若單從技術面觀察，跨越台灣海峽並非全然不可行。人類確實已完成如英法海底隧道等跨海工程，理論上亦可透過海底隧道或橋隧混合結構實現連接。然而，台灣海峽的條件遠非一般水域可比：斷層密集、地質破碎，加上颱風頻仍、海象劇烈，使其工程風險遠高於既有案例。任何試圖穿越此區的長距離隧道，都必須同時承受地震帶、海床穩定性與長期維護的多重壓力。

北京日前又拋出「高鐵通台」構想，這樣的論述看似交通建設藍圖，實則是精心包裝的戰略語言。圖為中國高鐵進站畫面。（彭博檔案照）即便技術門檻尚可突破，成本問題仍難以迴避。這類工程動輒數千億美元，施工期以數十年計，投資回報極度不確定。從經濟理性來看，它既非迫切需求，也不具優先性；從風險角度評估，更接近一項「不應執行」的計畫，而非值得推動的發展選項。

但真正讓這條鐵路無法成形的，從來不是工程，而是政治現實。

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首先，是主權問題。跨境基礎建設的前提，在於雙方對政治地位與治理權限的基本共識。然而在當前兩岸關係下，這樣的前提並不存在。任何預設政治結論、由單方主導的建設構想，都難以獲得另一方認受。

其次，是安全風險。海底隧道不只是交通設施，同時也是潛在的戰略通道。平時或許象徵連結，但一旦情勢轉變，即可能成為滲透、破壞甚至軍事運用的節點。對防衛體系而言，其風險遠高於所謂的運輸效益。

再者，台海議題本質上具有高度國際性。任何試圖改變現狀的重大基礎建設，都不可能被視為單純經濟行為，而勢必被解讀為政治訊號，進而牽動區域安全結構。

正因如此，「高鐵通台」的反覆出現，本質上並非為了落實工程，而是為了鞏固敘事。透過具體、可視化的建設想像，北京將抽象的政治目標轉化為看似自然的未來圖景，使「連結」被理解為必然趨勢，而非政治選擇。

當一條尚不存在的鐵路被不斷描述為「理所當然的延伸」，台灣海峽的意義也隨之被重寫——從一道現實存在的界線，轉化為一段尚待完成的距離。這種轉換，正是認知操作的核心。

這類敘事主要用於對內宣傳，所展現的，不只是工程能力，而是一種歷史進程的想像：一個可以不斷延伸、最終整合的國家敘事，以及一個被預設為終將抵達的政治終點。

台灣海峽的斷層密集、地質破碎，加上颱風頻仍、海象劇烈，使其工程風險遠高於既有案例。圖為英法海底隧道。（法新社檔案照）

這條高鐵短期內不會動工，中期內難以推進，長期可行性亦高度依賴政治條件的根本轉變。然而，它的影響早已發生。它真正改變的，不是交通網絡，而是認知邊界。

當一個構想被反覆輸出、持續具象化，並逐步進入公共討論，它就開始塑造人們對未來的理解。在台海這樣高度敏感的議題中，誰能定義未來的樣貌，誰就掌握了話語的主導權。

最終，這條鐵路或許永遠不會出現在工程圖上，但它早已存在於戰略語言之中；而真正需要警惕的，不是它何時動工，而是它如何在無形之中，改寫我們對距離與現實的判斷。

（作者為自由業）

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