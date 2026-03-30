自由開講》黃國昌代言柯文哲的信用？！

◎ 愚工

3月2日，中共網路文章「寧願給對手當副手也要硬蹭？人中呂布黃國昌的政治投機局中局」，作者「五靈默OA」雖非名家，卻是個明白人：文章的AI導讀寫道：「在臺灣政壇，黃國昌的『變』絕活讓藍綠白三大陣營罕見地集體反感。從戰神到人中呂布，他因民調輸了就投奔對手的言論引爆輿論。這種毫無底線、唯利是圖的投機者，正面臨全方位的信用破產。」文章正文指出，現在的他，正面臨著一個極其尷尬的處境：他在基層拜票，那是真的過街老鼠。

黃國昌從戰神到人中呂布，這種毫無底線、唯利是圖的投機者，正面臨全方位的信用破產。（資料照）

提到黃國昌，就不得不提韓國瑜給他的經典評價：人中呂布。文章進一步指出，一個沒有靈魂、只剩下算計的政治人物，到底能在權力的遊戲中走多遠？歷史其實早就給出了答案。那些靠背叛和投機換來的繁華，往往就像鏡花水月，風一吹就散了。

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眾所周知，中國社會是一個「十億人民九億騙，還有一億在鍛鍊」，「坑矇拐騙偷，吃喝嫖賭抽」盛行的社會，五靈默OA來自中國這樣一個道德淪喪的社會，居然還把黃國昌講得如此不堪，黃國昌將來若找中共當義父，恐怕中共也不敢答應：正如中共《知乎》所說的「人中呂布，馬中赤兔，方天畫戟，專捅義父，叫你一聲義父，你敢答應嗎？」真是叫黃國昌情何以堪！

荒謬的是，中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，一審宣判前夕、19日下午棄保潛逃，24日落網遭收押。針對此事，黃國昌日前在直播中，斬釘截鐵保證，「請大家放心，柯文哲不會跑」。

中油煉製事業部前執行長徐漢貪汙罪被判25年，一審宣判前夕棄保潛逃，3月24日在台東落網。（資料照）

柯文哲在《知乎》筆下是「一個毫無良心道德準則的政客」；在《屠殺》一書作者，美國調查中國活體器官移植的作家葛特曼心目中的Liar。在《網易》筆下是「把投機兩個字刻到骨子裡」的政客。這樣的人由黃國昌這位人中呂布代言其信用，真是「騙子惜騙子，蛇鼠一窩」，令人啼笑皆非。

（作者從商）

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