自由開講》司法微光基金會成立的感想

◎ 蕭錫惠

戰爭，不再只是戰場上的衝突，而是制度與認知的對抗。

克勞塞維茨指出，戰爭的關鍵在於打擊對手的「重心」。在當代社會，國家的重心早已不只是軍事力量，而是人民對制度的信任。

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當信任動搖，國家就開始失去穩定的基礎。

崩解，往往從看不見的地方開始。

前交通部部長郭瑤琪因台北車站商場招商案被控收賄，遭判刑8年，2014年入獄服刑，郭瑤琪案在於削弱了司法的說服力。（資料照）郭瑤琪案，正是一個值得重新檢視的案例。這個案件的爭議，已經超越法律技術，成為社會對司法信任的試金石。當同一份判決引發截然不同的解讀時，問題就不只是對錯，而是制度是否仍具備統一事實與價值的能力。這意味著，制度已無法提供一個被普遍接受的事實版本。

這正是「重心動搖」。

在法治社會中，司法的功能不只是裁判，更是維持共同現實。即使無法讓所有人滿意，也應讓多數人相信：程序是公正的，證據是充分的，結論是可以被理解的。

然而，當判決依賴推論補足證據，當對價關係難以清楚說明，當不同立場對同一判決產生完全相反的理解時，司法就出現裂縫。

這種裂縫，不只是法律問題，而是國家安全問題。

當社會無法對「什麼是真實」形成基本共識時，外部力量就能輕易放大分歧，製造對立。制度不再是穩定器，反而成為衝突來源。

這正是現代戰爭的新形式：認知作戰。

認知作戰的目標不是土地，而是信任。當人民開始懷疑司法、媒體與政府，甚至懷疑彼此，社會的凝聚力就會逐漸瓦解，而這種瓦解，不需要一槍一彈。

因此，郭瑤琪案的重要性，不在於它是否被認定為冤案，而在於它是否削弱了司法的說服力。如果一個判決長期無法形成基本共識，那麼問題就不只是法律認定，而是正義本身是否仍具說服力。

當正義失去說服力，制度就失去重心。

而失去重心的國家，不需要敵人。

司法的責任，不只是做出判決，更是讓判決能被理解與檢驗。否則，即使法律上成立，在社會上仍可能失敗。

而這種失敗，會累積為更大的風險。當每一個爭議案件都成為各自詮釋的工具，當事實被立場取代，社會便會逐漸走向分裂，民主也將承受壓力。

司法微光基金會於3月27日下成立，董事長錢建榮（右4）等人出席與會。（中央社資料照）民主的運作，建立在一個前提之上：即使存在分歧，我們仍共享基本事實。一旦這個基礎瓦解，民主就會變成各說各話的競技場。

因此，我們需要的，不只是個案判斷，而是制度的修正能力：更嚴謹的證據標準、更透明的判決理由，以及更開放的再審機制。更重要的是，一種願意承認錯誤的制度文化。

因為只有能自我修正的制度，才真正穩定。

克勞塞維茨提醒我們，戰爭是意志的較量。而在今天，這場較量發生在制度與不信任之間。

如果制度無法維持人民的信任，就會在這場無形的戰爭中逐漸失去優勢。

郭瑤琪案，也許只是其中一個案例。但它所揭示的，是一個更深層的現實：當制度信任開始瓦解，國家的重心也隨之動搖。

而這，正是現代戰爭最安靜，卻最致命的形式。

（作者為自由撰稿人）

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