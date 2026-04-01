自由開講》變質的第三勢力與空降算計：剖析時代力量的雲林佈局

◎ 廖郁賢

據聞下個月，時代力量預計在雲林召開記者會，正式推出一位「空降」政治素人投入選戰。若真是如此，在多席次選戰中，新面孔本是常態；但檢視該黨近年發展脈絡，便會發現這場佈局充滿違背政治邏輯的矛盾與算計。

圖為2016年時代力量雲林辦公室成立，時任黨主席黃國昌出席。（資料照）回顧過去，時代力量曾是無數年輕世代引領期盼的「新政治」燈塔。然而，這盞燈塔卻在權力的迷霧中迅速崩壞。從林昶佐、黃捷、林亮君、吳崢，到筆者本人，為何當年那些在前線浴血開疆、為黨衝鋒陷陣的戰將，最終卻淪為「被清理門戶」的棄子？

以雲林為例，筆者深知推動建設必須務實與在地本土陣營合作。然而，僅因公開力挺劉建國、支持蔡英文，便換來黨紀開鍘。當時的高層如黃國昌、陳惠敏，甚至荒謬要求地方民代受訪「不能說台語」，天真地將雲林視為實驗大餅。這不僅展現對地方生態的無知，更凸顯該黨始終以「天龍國」視角傲慢進行政治殖民。

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當年黨中央輕易放棄雲林席次，放任進步力量就此潰散。如今該黨公職防線僅存竹苗，在資源聲量雙雙探底的當下，理性戰略應是集中糧草死守命脈，卻反其道而行，投入資源在組織歸零的雲林打一場幾乎不可能勝選的仗，實屬下下策。

時代力量曾是無數年輕世代引領期盼的「新政治」燈塔，黃捷等人最終卻淪為「被清理門戶」的棄子。（資料照）更引人疑竇的是，這場選戰的「糧草」從何而來？近期該黨在地方四處遊說、承諾「提供參選資金」，動作早被看在眼裡。在黨產見底的情況下，資金究竟是誰給的？當初該黨在地方就曾傳出與張家勢力妥協、與柯文哲眉來眼去，如今這番佈局，究竟是打算與藍白暗通款曲，還是準備重回「昌神」懷抱，充當特定勢力的代理人？

結論呼之欲出。推派素人空降，並非為了雲林發展，而是刻意扮演「攪局者」，試圖擾亂在地泛綠陣營佈局，這種「打前人換聲量」的投機心態，至今依然是某些人的選舉教戰守則。

（作者為第19屆雲林縣議員、圓仔花獨立書店創辦人）

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