矢板明夫觀點》 川普讚習大大 一貫「先禮後兵」的談判手法

他理解對手心理，尤其是重視「面子」的政權，因此在語言上往往採取友好姿態，各種讚美，以降低對方戒心，為後續談判創造空間。但在涉及核心利益與結構性問題時，川普從未真正讓步。

◎ 矢板明夫

美國總統川普近日公開稱讚習近平，強調美中之間「建立了良好的商業關係」，並表達對其領導能力的尊重。這一發言迅速被部分中國輿論與台灣親中人士解讀為「川普親中」，甚至延伸出「反中已無必要」的結論。然而，若結合過往經驗與政策脈絡來看，這種解讀顯然過於表面，甚至可以說是刻意誤讀。

當年在北京故宮，中國給川普總統「閉館接待」的高規格待遇。 （取自貼文）



川普曾在2017年11月8日至10日以國事訪問形式訪問中國。期間中方以高規格接待，不僅安排在北京故宮博物院「閉館接待」，還舉行盛大歡迎儀式。當時，川普對習近平給予了多次高度評價，中國官方與媒體普遍認為，美中關係將進入一個新的「合作階段」。但現實很快出現反轉。川普回國後不久，即在2018年正式啟動對中貿易戰，對中國輸美商品加徵關稅，並逐步擴大到科技、投資與供應鏈領域，徹底改變了美中關係的走向。

請繼續往下閱讀...

這種「先禮後兵」，正是川普一貫的談判手法。曾任白宮國家安全會議中國事務主任的余茂春曾指出，川普並不傾向於公開衝突或情緒性對抗。他理解對手心理，尤其是重視「面子」的政權，因此在語言上往往採取友好姿態，各種讚美，以降低對方戒心，為後續談判創造空間。但在涉及核心利益與結構性問題時，川普從未真正讓步。

因此，當前川普再次釋出善意言論，更應理解為一種策略性鋪陳，而非政策轉向。特別是在他預計於5月中旬訪問中國之前，釋放緩和訊號，有助於營造談判氛圍，爭取更多籌碼。

美中對立早已超越個別領導人的好惡，川普的發言，不應被簡化為「親中」或「反中」的情緒標籤。圖為美國福特號航空母艦。（路透檔案照）

更重要的是，美中對立早已超越個別領導人的好惡，進入結構性競爭階段。從科技限制、產業鏈重組，到印太戰略與軍事部署，美國對中國的戰略防範已成為跨黨派共識。即使語言上出現短暫緩和，也不可能改變這一大方向。

對台灣而言，更需要保持清醒判斷。川普的發言，不應被簡化為「親中」或「反中」的情緒標籤，而應從其談判邏輯與戰略目標來理解。真正影響台灣安全與國際地位的，是美國整體對中政策與印太布局。

在結構性對立未解的情況下，美中競爭只會持續深化。面對各種訊號與輿論操作，台灣社會確實需要擦亮眼睛，避免被片段資訊牽動判斷，錯失對大局的理解。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法