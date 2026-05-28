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黑熊學院》台灣的民間自訓組織應該走向何處？

我們也可以決定自己的命運，不必成為被動的存在；不管是在2027，或者更遙遠的未來，它的結果和樣貌取決於我們現在如何想像、如何行動。
黑熊學院

黑熊學院

2026/05/28 20:00

◎ 黑熊學院

「我們應該盡快讓民防觀念為大家所接受，讓一般民眾接受我們的想法並加入行列。

近年，各地紛紛孕育出「自訓團」這樣的民間防衛力量，民眾期望自己能成為駐守燈塔。圖為自訓團教導民眾急救。（資料照）近年，各地紛紛孕育出「自訓團」這樣的民間防衛力量，民眾期望自己能成為駐守燈塔。圖為自訓團教導民眾急救。（資料照）總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙說，民防人員涵蓋的類型很多，例如台灣的義警跟義消戰力扎實是無庸置疑。但除此之外，體制內的民防人員面臨人口老化，甚至面臨被滲透的危機都是不爭的事實。

最理想的狀況是：許多學校、企業甚至私人機構，都應該設立自己的防護團，並且要有聯合防護團；例如劉玉皙就提及，竹科其實也有設立自己的防護團。

而這幾年，台灣各個地區紛紛孕育出「自訓團」這樣的民間防衛力量。

》各地民團的遍地烽火

許多地方的市民期望自己能成為駐守燈塔。劉玉皙回憶，他們幾乎都是從黑熊學院開始一步步學會「如何撿柴」。

在去年罷免行動失利後，許多罷團希望妥善運用這份團結能量。於是，有人提議轉型成自訓團，其後也陸續開設了居家堡壘、無人機對應與無線電等課程。

綜觀大台北地區約有十幾團，又屬板橋力量最強；每週約有六天、共計至少六個民防團體，正在積極深入社區，找到自己能夠成為的角色。

各個自訓團因地制宜並保有特色，也不乏開始學習戰術跟槍訓。

》從志願者到成為體制的一部分

要加入民防大隊並不容易，但可以從加入防護團入手。例如，人人都可以選擇成為防災士、加入災防救災團體（T-CERT），或成為緊急應變隊；緊急應變隊的重點不只是個人技能的提升，而是要形成一個獨立的團隊，擁有自己的指揮系統。

福和會主辦民防聯訓，期望全台灣30幾個民防自訓團有彼此認識跟協作的機會。圖為福和會2025民防聯訓演練。（中央社資料照）福和會主辦民防聯訓，期望全台灣30幾個民防自訓團有彼此認識跟協作的機會。圖為福和會2025民防聯訓演練。（中央社資料照）當然，要讓許多組織之間相互合作也是個大工程，而福和會目前第二年主辦的民防聯訓，正是期望讓全台灣三十幾個民防自訓團有彼此認識跟協作的機會。

為什麼這麼積極？這一切的準備與應對，主要都是為了能夠面對「軍警消的量能超載」。

最好的狀況是，各民防人員可以獨立作業，讓指揮體系下或有安全組、收容組、醫療組等分工，也會有物資管理。

港湖民防團的黃千雅說，許多民眾對罷免行動其實沒有那麼投入，但對於轉型成民防團體卻意外地能夠接受——從一開始完全不認識止血帶，到現在能夠規劃與設計課程，這些都仰賴行動的積累。

台中市民團協會的游喬珺認為，這是「賦予民眾為自己的生命安全負責的責任態度」。台中民團以防災、救護、體能多面向發展，期望在承平時期能陸續取得防災士資格、學習救護技術、建立在地鄰里網絡；遇到大型災害甚至戰時，所處的災防團體能支援救援跟復原行動，被各區域指揮機關編組動員。

港湖民防團的黃千雅表示，許多民眾從一開始完全不認識止血帶，到現在能夠規劃與設計課程，這些都仰賴行動的積累。 （取自貼文）港湖民防團的黃千雅表示，許多民眾從一開始完全不認識止血帶，到現在能夠規劃與設計課程，這些都仰賴行動的積累。 （取自貼文）台灣民團協會理事長指出重點：「台灣有豐沛的民力可以運用，但沒有辦法跟政府單位串接起來。」

於是，台灣民團協會從去年開始思考如何銜接體制，期望未來透過舉辦民防法論壇、媒合自訓夥伴加入守望相助隊，甚至深入校園或發展海外自訓團。

許多計劃與關鍵性的應變對策，都是在一次次的交流中成型。

如同在場這些夥伴所說的話：「我們也可以決定自己的命運，不必成為被動的存在；不管是在2027，或者更遙遠的未來，它的結果和樣貌取決於我們現在如何想像、如何行動。」

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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