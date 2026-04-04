自由開講》能源政策雖無標準答案 但應建立在「三原則」之上

◎ 林昀哲

總統賴清德近日表示，將評估重啟核二、核三，引發社會廣泛討論。（資料照）

近日賴總統表示核二、核三具備重啟條件，引發社會廣泛討論。從全球能源不確定性升高，到台灣電力需求持續成長，政府重新檢視核能角色，本質上是一種面對現實的政策調整。然而，社會討論往往快速滑向立場對立，使原本應該理性分析的議題，被簡化為支持或反對的二元選擇，反而模糊了問題的核心。

能源政策之所以複雜，在於它同時牽涉安全、成本、環境與國家戰略。非核政策曾是特定時期的選擇，但當國際局勢改變、能源供應風險升高，政策本就需要調整空間。問題在於是否能清楚說明改變的理由，並建立社會可理解的決策基礎。若缺乏透明論述，即使政策方向合理，也難以取得信任。

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同時，能源轉型從來不是單一選項的競爭，而是組合與比例的問題。再生能源、天然氣與核能各有優勢與限制，關鍵在於如何配置，使整體系統既穩定又可持續。過度依賴任何單一能源，都可能在特定情境下暴露風險。因此，真正需要討論的，不是哪一種能源絕對正確，而是如何降低整體風險。

在民主體制下，政策品質也取決於監督機制的成熟度。在野黨若主張核能延役或重啟，責任不只是批評政府，更應提出具體條件與配套，例如核安標準、除役與延役程序、核廢料最終處置方案，以及地方參與機制。唯有將討論從口號轉向制度，才能提升決策品質。

在野黨若主張核能延役或重啟，責任不只是批評政府，更應提出具體條件與配套，例如核廢料最終處置方案、核安標準等。（資料照）

此外，政府在推動能源政策時，也應建立更完整的資訊揭露與社會溝通機制。包括電力需求預測、供電風險評估、各能源成本與排碳比較，應以清楚且可驗證的方式公開。當資訊透明，社會討論才可能回到理性，而非情緒動員。

能源問題同時也是產業競爭力問題。半導體與高科技產業高度依賴穩定供電，任何不確定性都可能影響投資決策。因此，能源政策不能只從環保或政治角度思考，而需納入整體經濟發展與國安考量。

能源治理也需要建立更長期且跨周期的政策穩定性。若每逢政黨輪替或社會氛圍轉變即大幅調整方向，將使產業與民間難以形成穩定預期，進而影響投資與基礎建設布局。因此，有必要透過法律或制度機制，確立中長期能源配置原則，降低政策擺盪帶來的不確定性。

同時，也應強化公民參與機制，讓能源議題不再只是專家與政治人物之間的討論。透過公聽會、審議式民主或地方參與制度，讓不同利害關係人能在制度內表達意見，有助於降低衝突並累積社會共識。當決策過程更開放，結果即使不完美，也較容易被接受。

能源政策確實沒有完美答案，但這並不代表可以缺乏標準。安全、穩定與透明應是最低原則，理性討論與制度監督則是民主社會的基礎。當社會能接受政策需要調整，同時也要求決策過程更清楚與負責，能源議題才有可能走出對立，成為真正可持續的公共政策。

台電內部人士表示，核二廠重啟案若能通過，預計年底開始將爐心內燃料棒移出，最快須待2029年才有機會重啟。（資料照）

（作者為新北市教育行政）

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