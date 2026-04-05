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自由開講》北市敬老金發錯不是系統問題 而是治理問題

2026/04/05 08:30

◎ 方芷涵

台北市社會局每年8、9月發放重陽敬老金給年滿65歲以上的長者，2026年有長輩在1月就收到，經反映後才發現是作業系統異常導致。（資料照）台北市社會局每年8、9月發放重陽敬老金給年滿65歲以上的長者，2026年有長輩在1月就收到，經反映後才發現是作業系統異常導致。（資料照）

台北市重陽敬老金因系統異常提前匯出5000多筆，引發一市兩制爭議。部分長者已提前領到款項，另一些選擇靠卡或現金領取者卻仍需等到9月，公平性瞬間失衡。市府將原因歸咎於系統異常，並要求廠商負責，但這起事件真正暴露的，並不只是技術失誤，而是整體行政控管與制度設計的不足

任何涉及大規模公帑發放的作業，本就不應只依賴單一系統運作。敬老金牽涉數十萬人、金額龐大，理應設有多重檢核機制，例如發放前人工覆核、批次測試或異常預警流程。當一個錯誤可以直接進入實際撥款，代表內部控制機制形同虛設。這不是單純的系統出包，而是制度未設防

這次事件造成的最大問題在於制度公平被破壞。同樣符合資格的長者，卻因領取方式不同而出現時間差，甚至影響個別權益，例如年齡跨級補發等問題。社會福利政策的核心在於公平與一致性，一旦出現差異，就不只是技術問題，而是政策正當性的問題。

將責任完全歸於外包廠商，也反映政府在數位治理上的角色錯位。系統可以外包，但責任不能外包。政府應負責最終把關與風險管理，而非在出錯後才以契約追責。若缺乏內部掌握能力，即使更換廠商，也難以避免類似事件再次發生。

從政策角度來看，

首先，應建立「雙軌檢核機制」，所有涉及金流的發放作業，必須同時經過系統與人工確認，避免單點失誤直接影響實際撥款。

其次，應設計「延遲生效機制」，例如撥款指令與實際入帳之間保留緩衝時間，一旦發現異常仍可中止。

此外，也應強化跨部門資訊整合與即時監控，例如建立異常交易警示系統，一旦出現大量提前發放或異常批次，即可即時通知主管機關介入。這類機制在金融體系早已普遍，公共財政更應具備相同甚至更高標準。

作業流程數位化，政府應要做到管理責任。比如建立「雙軌檢核機制」、設計「延遲生效機制」、強化跨部門資訊整合與即時監控。（資料照）作業流程數位化，政府應要做到管理責任。比如建立「雙軌檢核機制」、設計「延遲生效機制」、強化跨部門資訊整合與即時監控。（資料照）

同時，對於已造成的不公平結果，政府應提出補救方案，而非僅止於通知說明。例如是否可對未提前領取的長者提供額外補償，或調整發放時程，以恢復制度平衡。若僅承認錯誤而無補救，將進一步損害民眾信任。

這起事件提醒我們，數位化不等於治理能力提升。當政府將流程數位化，卻未同步強化管理與監督，反而可能放大錯誤的影響範圍。真正的問題從來不是系統出錯，而是制度是否允許錯誤直接發生且無法被即時修正。對市民而言，期待的不是完美無誤，而是當錯誤發生時，政府能否負責任地修正並防止再發。

（作者為新北市科技業）

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