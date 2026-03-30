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自由開講》柯文哲貪污案看藍白營「紅色滲透國安危機」

2026/03/30 15:00

◎ 徐育民

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，遭台北地方法院一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，遭台北地方法院一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，26日因為京華城收賄等涉貪案，遭法院一審判刑21年（應執行17年）重刑，讓這位當年靠綠營支持上任台北市長、口口聲聲要查五大弊案的政治素人，從神壇跌落地上。姑不論柯文哲貪污過程，如在市長室踩飛輪收賄300萬、收受妙天禪師行李箱裝上千萬⋯⋯等等荒謬貪污舉止，更值得國人關注的是，他背後所屬政黨，陸續牽涉的國安案件

依照這兩天被新北地檢署依「反滲透法」等罪起訴，差點成為民眾黨前不分區立委提名人的徐春鶯（台灣新住民發展協會理事長）所涉的嚴重國安案件：在相關起訴書內容中，我們看到紅色滲透的問題，比國人所知更嚴重許多。依據起訴書內容，徐春鶯定期與「上海市委祖統會副主任孫憲」，彙報台灣政情，聽從指令行事先是在2018～2019年，扶植牛春茹與史雪燕兩位陸配排入國民黨的不分區立委，但國民黨排名放在較後面，基本上不可能當選；因此徐春鶯再藉由支持民眾黨黃珊珊的台北市長選舉，打入民眾黨，以討取不分區立委。但因為其身份引起社會爭議，在綠營及民間引起極大反彈聲浪所以自動退出後，改由李貞秀女士出任，就是近日爆出未放棄國籍的違法立委李貞秀。

據檢方的起訴書內容可知，民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯，定期與上海市委祖統會副主任孫憲彙報台灣政情，並聽從其指令行事。（資料照）據檢方的起訴書內容可知，民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯，定期與上海市委祖統會副主任孫憲彙報台灣政情，並聽從其指令行事。（資料照）

在起訴筆錄對話中她還說，她可以動員麥玉珍委員，還有其他國民黨的委員，來推動陸配的「六改四」、兩岸條例的修正。值得一提的是，相關案件筆錄還看見，2024年大選期間的民眾黨高層黃珊珊，還因為不分區名單徐春鶯受爭議期間，傳訊給柯文哲：「要不要我找國台辦聊聊…」，顯見對岸紅色的手，已經深深伸入入白營高層，隨時可以上下其手，赤裸裸的左右我們的立法院。

再看到馬英九基金會這兩天爆發的宮鬥劇，隱居多年的馬英九親信金溥聰，這兩天銜命把近年來穿梭兩岸頻繁，聲勢中天的基金會執行長蕭旭岑、王光慈等人，被以「違反財政紀律⋯⋯」，趕出基金會，甚至移送法辦，實情是馬英九基金會董事高華柱收到檢舉資料，經向馬英九報告，提到有人利用馬辦名義，辦理兩岸青年交流之外，「做了一些事」讓馬英九深感不安，才有如此大動作拔除跟在身邊多年的蕭旭岑，由此可見，連卸任總統的民間基金會都受到對岸紅色滲透左右。

再來看到地方，近日新竹地區也發生一件紅色滲透事件：活躍地方多年欲從政選民代的許姓人士，因應酬認識離婚中配李姓女子，在女方熱切主動下雙方迅速墜入愛河而結婚，婚後不久李女外遇，還涉及多起桃色詐騙及教唆殺夫等事件，但是令人驚悚的是，許男於此期間接到對岸統戰部人士電告，要他轉告李女速向組織彙報，許男還曾協助送修李女手機時，發現眾多李女與地方政壇人士及四海幫份子錄音對話，許並出示戶籍謄本顯示「李女2010年入境台灣，2013與第二任老公離婚後得換發身分證，明顯與一般陸配入境7年才能拿到身分證規定不符。」種種跡象發現，李女身分不單純，許男因此向調查局檢舉，相關案件上升國安層級，並已於國安局偵辦中。

新竹縣調查站直言，他們是在坊間聽聞許男到處放話，稱其前妻、李姓中配是共諜，認為事關國家安全，所以主動開出傳喚通知書，請許男以證人身分到案說明，但是許男始終拒絕到案，所以根本還沒正式立案。（資料照）新竹縣調查站直言，他們是在坊間聽聞許男到處放話，稱其前妻、李姓中配是共諜，認為事關國家安全，所以主動開出傳喚通知書，請許男以證人身分到案說明，但是許男始終拒絕到案，所以根本還沒正式立案。（資料照）

從上面中央到地方遍地開花的國安案件，加上國民黨主席鄭麗文心心念念的「鄭習會」，為其上任以來最大的政治目標；當民眾黨實際掌權者柯文哲，放任對岸滲透為了打敗綠營的政治目標而不擇手段。國內政治遭受紅色滲透破壞，我們的國安正在受到重大挑戰。所以，陸委會副主委兼發言人梁文傑特別表示：「凡是被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但重點是當各政黨發現自己被滲透的時候，持什麼樣的態度？是以後要防微杜漸，還是說人家栽贓你，這是不一樣的情況。」

陸委會副主委梁文傑針對「滲透」有一套說法，他認為，凡被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但重點是當各政黨發現自己被滲透的時候，持什麼樣的態度。（資料照）陸委會副主委梁文傑針對「滲透」有一套說法，他認為，凡被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但重點是當各政黨發現自己被滲透的時候，持什麼樣的態度。（資料照）

當日本人意識到中國人「潛入」日本漸漸影響日本國內政經局勢；當澳洲對於嫁入澳洲虛假結婚而離婚的中國人，撤銷居留證。兩岸開放以來2025年底已經入台的約40萬中配（依親人數約22萬），有多少對岸派來的統戰細胞已經滲透到中央及地方？如癌細胞侵蝕著我們的民主自由法治社會？

建請政府應該硬起來，善用執政權力，即刻頒布行政命令：

1.宣布中配來台入籍需完成放棄戶籍及國籍。

2.將來台短期、離婚尚未取得身分證的中配，限期離境。

3.取得身分證而公開主張統一或與對岸唱和武統的中配，取消身分並驅逐出境。

把嚴重的國安危機注入預防針，讓全體國人一起反滲透，才能堅定維護我們未來長久的民主自由與生活方式。

（作者為自由業）

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