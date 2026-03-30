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林健正專區》京華城案的法律意涵與民主代價

京華城案一審判決後，始作俑者柯文哲的回應令人側目，他召開「國際記者會」，聲稱總統賴清德可以操控司法。這樣的指控若成立，意味著台灣的民主努力付諸東流；若不成立，則意味著他在以政治謊言誤導公眾。
林健正

林健正

2026/03/30 11:30

◎ 林健正

京華城案一審判決後，民眾黨創黨主席柯文哲既未反省，也未提出有力的論據自證清白，而是召開「國際記者會」，公開向總統賴清德宣戰，聲稱「絕不屈服」。（資料照）京華城案一審判決後，民眾黨創黨主席柯文哲既未反省，也未提出有力的論據自證清白，而是召開「國際記者會」，公開向總統賴清德宣戰，聲稱「絕不屈服」。（資料照）

京華城容積獎勵案的爭議，從法律層面來看，其核心問題清晰而明確。一審法院的認定指出，所謂「20%容積獎勵」違反法律保留原則，亦即任何涉及人民權利義務的重大事項，必須有明確的法律授權依據，不得由行政機關自行創設

容積率的給予攸關土地開發利益，動輒涉及數十億元的商業利益，此類事項本應有堅實的法律基礎。法院進一步認定，若無對價關係，此舉構成圖利他人；若有對價關係，則屬貪瀆。這兩種結論，無論哪一種成立，對於當事人而言都是不可承受之重。

值得注意的是，這樣的法律判斷並非突如其來。郝市長任內，面對京華城的陳情，即以「於法無據、於法不合」為由，明確拒絕，並與沈慶京劃清界線。柯市長第一任期內的副市長及都發局長，同樣以有圖利之疑慮為由，拒絕給予這20%的獎勵。這些官員當時的堅持，如今經法院判決，證明是正確的法律判斷及行政裁量。行政系統內部的把關機制本應如此運作，而它確實曾經守住了這道底線。

沈慶京作為此案的直接受益人，對於昔日拒絕其陳情的官員懷有怨懟，或許在人情之常上不難理解。然而，怨懟是一回事，無中生有的指控則是另一回事。據報導，沈慶京刻意指控有人索賄不成，試圖將道德責任轉嫁他處。這樣的說法，不僅與法院認定的事實相悖，更符合其長期備受訾議的行事風格。一個在商場上慣於不擇手段的人物，在法律困境中選擇以攻代守、以汙衊換取輿論同情，不過是一貫作風的延伸。社會自有公斷，毋須他人過多置喙。

威京集團主席沈慶京作為京華城案的直接受益人，刻意指控有人索賄不成，試圖將道德責任轉嫁他處。（資料照）威京集團主席沈慶京作為京華城案的直接受益人，刻意指控有人索賄不成，試圖將道德責任轉嫁他處。（資料照）

法院對台北市政府涉案公務員的判決值得細思。這些人依法被判有罪，但法官考量其係迫於長官壓力而觸法，均給予緩刑處分，不必入監服刑。這樣的判決，體現了法律的人情厚度，也揭示了官僚體系的深層危機。當上位者以權力施壓，下位者往往在服從與違法之間被迫選擇。法官的緩刑決定，是對這些公務員處境的理解與寬容，但也應成為一記警鐘：公務員的職責在於依法行政，而非依長官意志行政。當兩者衝突時，法律的位階永遠高於長官的命令。

然而，法院判決後，始作俑者柯文哲的回應令人側目。他既未反省，也未提出有力的法律論據自證清白，而是召開「國際記者會」，公開向賴清德總統宣戰，聲稱「絕不屈服」。這樣的反應，在邏輯上存在根本的錯置。法院是獨立的司法機構，判決是法官依據事實與法律所做出的專業認定。將司法判決詮釋為政治迫害，是混淆司法與政治的危險操作。更何況，若真要指控司法受政治干預，所需的是具體的證據與法律程序，而非一場面向國際媒體的政治表演。這種錯置的憤怒，折射出一種異於常人的是非觀、道德觀與法律觀。在柯文哲的觀念裡，法院的有罪判決似乎不是需要正面回應的法律事實，而是需要設法推翻的政治障礙。

台灣民主化數十年來，追求司法獨立是最艱難、也最重要的成就之一。這意味著，無論是總統、市長，還是財團大亨，任何人都不得指揮法官的判決或檢察官的偵查。柯文哲聲稱總統可以操控司法，這樣的指控若成立，意味著台灣的民主努力付諸東流；若不成立，則意味著他在以政治謊言誤導公眾。無論哪一種情形，都是對台灣民主制度的嚴重傷害。

具體而言，柯文哲的指控既是對賴總統的無端牽拖，也詆毀了所有承辦此案的檢察官與法官的專業與清譽。這些司法人員依法辦事，卻莫名地被捲入政治口水，淪為政客推卸責任的代罪羔羊。長此以往，社會對司法獨立的信賴必將動搖，而司法公信力一旦崩解，受害的是每一個需要依賴法律保護自身權益的普通公民。

京華城案對台灣社會的衝擊，遠超過一個貪瀆案件本身。它讓我們看到，一個被法院明確判決有罪的政客，毫無悔意與愧咎，反而繼續義憤填膺、指控他人，強辭奪理，以更大聲的噪音蓋過法律的裁判。柯文哲固然有權為自己的清白辯護，這是任何公民在法律上應有的權利，但辯護必須言之有據，立基於事實與法律，而非訴諸情緒、製造對立、消費選民的信任。至於那些試圖為政客貪瀆或不名譽行為尋找理由的支持者，終究也應體認，在法庭外一廂情願地辯護乃至抗爭，並不能讓不義變得正義。

結語

任何一個成熟的民主社會，都需要有能力在喧囂中辨別是非，在眾聲喧嘩中守護那些不容妥協的底線，司法獨立正是其中一個關鍵。京華城案的最終意義，或許不在於任何個人的罪與罰，而在於它給台灣社會上了一堂沉重的公民課。法律的尊嚴不是政治的工具，司法的判決不是政治博弈的籌碼，而每一個試圖以政治凌駕法律的人，終將在歷史的清單上留下自己的污名。

京華城等案被告判刑一覽表。（資料照，記者吳昇儒製表）京華城等案被告判刑一覽表。（資料照，記者吳昇儒製表）（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

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