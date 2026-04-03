自由開講》核能、科學素養與批判思考能力

◎ 張惠博

針對總統賴清德（右）日前提出將評估重啟核二、核三，台北市長蔣萬安（左）說，為了國家長遠好，寧可中央政府回頭是岸，並證明民進黨昔日推動的反核政策不僅是錯誤的，還耽誤了台灣的發展。（資料照，本報合成）

賴總統日前指出核二、核三具備重啟條件之後，獲得不少支持，但也引起若干討論，台北市蔣市長即說，他看到很多民眾都在議論，但是為了國家長遠好，寧可中央政府回頭是岸，並證明民進黨昔日推動的反核政策是完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展。政府一定要以此為戒，絕對不要以意識形態掛帥來治理國家，而且必須要務實面對，為過去錯誤的政策負起責任。不過，對於賴總統拋出核能議題，蔣市長係以政治的攻防優先於實務需求的考量。實際上，何以重談核能，應以科技、經濟、社會層面等相關因素做綜合考量，勿須再陷於誰是誰非，政治言辭的爭辯。

此外，蔣市長也指出，民進黨政府應還給過去長期被打壓、抹黑，甚至攻擊支持推動核電的專家學者一個公道。不過，基於知識、事實、經驗與客觀數據等，勇於說出自己的看法，應是學者專家的本色。所以，在不同時代或環境，不論其專業意見能否被接納，皆可視為一種貢獻。因此，擁核者或擁核團體，此時此刻，應有核能終將再做出貢獻的期待，公道自然也可能再現。當然，反核者，也會持續努力重申核能的風險與可能的危害。

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1985年，美國為了維持其在科學與科技發展的世界領先地位，即由美國科學促進會出版了一本《2061方案：所有美國人的科學》，隨後並開啟了一連串的科學教育改革，並寄望76年後，即2061年，下次哈雷彗星再度造訪地球時，美國的科學與科技，能穩居世界第一，並藉此提升所有美國人的科學素養。所謂科學素養，即包括對科學、數學與科技概念、原理和方法的理解，以及解決問題的能力。這些能力有助於分析和理解社會問題的成因、影響和解決方案，例如：瞭解氣候變遷的科學原理，應有助於理解全球暖化的影響，並採取相應的對策。其次，科學素養也有助於公民更有效的參與公共事務的討論和決策，不致於人云亦云，缺乏自主判斷與獨立思考的能力。

因此，當人們具備足夠的科學知識和批判思考能力時，較能理性的評估相關資訊，參與公共討論，並做出明智的選擇，不僅能滿足個人的需求，也較能符合社會與國家的整體利益，核能發電應該就是一個很明顯的例子。值得一提的是，批判思考就是一種能進行理性、反省與獨立的思考能力，且聚焦於判斷何者可信，何者可為。舉例來說，為什麼要反核或擁核？當明白其相關的科學與科技的道理以後，再經批判思考，應較能獲致清楚的答案，也無須再陷於「昨是今非」的爭辯，甚或是「回頭是岸」的揶揄。

當人們具足科學素養和批判思考能力時，較能理性的評估相關資訊，參與公共討論，核能發電應該就是一個很明顯的例子；圖為核三廠。（資料照）

（作者為彰化師範大學前校長）

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