自由開講》從「罵人是狗」看立委資格與政治失格

◎ 小肯

民眾黨中配立委李貞秀近日在個人直播上叫屈，罵國民黨議員鍾小平是「狗」。

近期立法院一直圍繞李貞秀的爭議，表面上是個人言行失當，但更核心的問題，其實是「立委資格是否合乎法律」。這不是政治攻防，也不是立場對立，而是關乎我國民主制度最基本的門檻，誰有資格成為民意代表？

參選公職禁止具有雙重國籍，目的在於確保國家主權與政治忠誠的基本底線。這樣的規定，適用在任何人身上，都不應有例外。然而，當李貞秀的資格出現疑慮時，我們卻沒有看到清楚、透明、負責任的說明，反而看到模糊焦點與情緒性反擊，甚至以辱罵回應質疑。這樣的態度，不僅無助釐清爭議，更進一步削弱社會對制度的信任。

請繼續往下閱讀...

但更值得警惕的，是國民黨與民眾黨的反應。國民黨長期高舉法治與國家認同，對於他黨人物的國籍與資格問題從不手軟。然而，當爭議出現在自身政治光譜可利用的人物身上時，卻轉為選擇性沉默，甚至刻意淡化問題。這種雙重標準，不只是政治操作，更是在侵蝕法律的普遍性與正當性。

民眾黨則更令人失望。標榜「理性、科學」的政黨，在面對明確的法律爭議時，理應回到制度本身進行檢視與討論，而不是跟隨政治風向、避免表態。當一個政黨在關鍵議題上選擇模糊立場，其實就是在告訴社會，制度可以讓位給政治利益。至於李貞秀本人，真正需要回應的，從來不是外界的批評聲量，而是最根本的問題，是否符合擔任立法委員的法律資格。當社會提出質疑時，政治人物的責任應是清楚說明、接受檢驗，而不是以情緒性語言反擊，甚至將問題轉為對立與動員。當「說清楚」變成「罵回去」，那失去的，不只是風度，而是對民主制度最基本的尊重。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，國台辦針對民眾黨近期爭議頻頻越界發言，正測試著台灣民主防衛機制的底線。尤其李貞秀遞補立委所引發的雙重國籍爭議，是當前國會防線的最大危機。（陳培瑜辦公室提供）

民主制度之所以能運作，建立在一個前提，規則對所有人一視同仁。立委資格不是可以協商的政治籌碼，也不是可以模糊帶過的灰色地帶。如果今天可以因為政治需要而放寬標準，明天就可能因為不同立場而任意解釋法律。一個成熟的民主社會，不怕質疑，但怕的是當質疑出現時，政治人物選擇逃避，政黨選擇護航，而制度則被迫讓位。立委身份不能有模糊空間，制度底線更不能被打折，當立委資格都可以變成政治攻防的工具，那麼我們所擁有的，不再是法治，而只是多數決包裝下的權力運作。

（作者為社工師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法