照護線上》猛爆性胸痛！主動脈剝離常伴隨致命併發症，外科手術、微創主動脈支架解析，心臟血管外科醫師圖文懶人包

主動脈是人體最大的動脈血管，管壁構造分為三層：內層、中層與外層。陳紹緯教授指出，當主動脈內膜出現裂孔，血液會灌入血管壁中，形成血管壁撕裂的現象，稱為「主動脈剝離」。

◎ 照護線上

林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授解析主動脈剝離治療方針。（取自貼文）

「那是一位中年男性，有天中午在搭車的時候突然發生非常劇烈的胸痛及背痛，痛到全身冒冷汗，而被送到急診室。」林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，「經檢查確認為乙型主動脈剝離（Type B），患者便住進加護病房密切觀察。」

後續經藥物治療血壓仍無法良好控制，且追蹤電腦斷層後發現主動脈剝離進展，因此患者接受微創主動脈支架置放手術。陳紹緯教授說，在先進影像系統的導引下，醫師利用主動脈覆膜支架封住主動脈內膜裂孔，患者順利恢復，目前持續在門診追蹤治療。

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主動脈是人體最大的動脈血管，管壁構造分為三層：內層、中層與外層。陳紹緯教授指出，當主動脈內膜出現裂孔，血液會灌入血管壁中，形成血管壁撕裂的現象，稱為「主動脈剝離」。

出現主動脈剝離時，血液原本流通的管腔稱為「真腔」，而血液灌入撕裂處所形成的空間則稱為「假腔」。

主動脈剝離較常出現在男性，危險因子包括高血壓、老年人、動脈粥狀硬化、結締組織疾病、家族病史等。（取自貼文）

主動脈剝離較常出現在男性，危險因子包括高血壓、老年人、動脈粥狀硬化、結締組織疾病、家族病史等。

主動脈剝離通常是突然發作，患者會感到非常劇烈的撕裂性胸痛，疼痛可能由前胸延伸至背部，常伴隨呼吸急促、全身冒冷汗。陳紹緯教授說，若剝離延伸至供應腦部的血管，可能導致腦中風；若影響冠狀動脈，可能引發心肌梗塞；若波及脊椎供血，可能造成下肢癱瘓；若影響腎動脈，可能造成急性腎衰竭。主動脈剝離也可能造成血胸、腸缺血、下肢缺血壞死等嚴重併發症。

臨床上將主動脈剝離分為兩型，「甲型主動脈剝離（Type A）」與「乙型主動脈剝離（Type B）」。（取自貼文）

臨床上會根據剝離位置將主動脈剝離分為兩型，「甲型主動脈剝離（Type A）」與「乙型主動脈剝離（Type B）」。陳紹緯教授說，剝離範圍包括升主動脈稱為「甲型主動脈剝離（Type A）」，剝離範圍僅降主動脈稱為「乙型主動脈剝離（Type B）」。

甲型主動脈剝離（Type A）是威脅生命的急症，需立即進行緊急手術治療，也有許多患者在發作時即猝死；乙型主動脈剝離（Type B）則需住進加護病房密切觀察，視情況採藥物或介入治療。

甲型主動脈剝離（Type A）的治療以開放式手術為主，乙型主動脈剝離（Type B）的治療方式包括藥物控制與微創主動脈支架置放手術。（取自貼文）

甲型主動脈剝離（Type A）的治療以開放式手術為主，由心臟血管外科醫師打開胸腔，切除剝離的主動脈段，並以人工血管重建主動脈結構。

乙型主動脈剝離（Type B）的治療方式包括藥物控制與微創主動脈支架置放手術。主動脈支架包覆一層薄膜，展開後可貼合主動脈壁，封閉內膜裂孔，阻止血液進入假腔。

微創主動脈支架置放手術一般會從腹股溝處將導管放入股動脈，在先進影像系統的導引下將覆膜支架送至主動脈病灶，確認位置後展開支架，讓血液在支架內流動，避免再度灌入裂孔。陳紹緯教授說，若主動脈弓的動脈受到影響，便需要透過另一個刀口進行血管繞道手術或支架手術來重建腦部或上肢血管血流。

主動脈剝離患者在接受主動脈支架手術後，請務必定期回診追蹤，並嚴格控制血壓、血糖、血脂，以降低再發風險。

筆記重點整理

● 主動脈剝離通常是突然發作，患者會感到非常劇烈的撕裂性胸痛，疼痛可能由前胸延伸至背部，常伴隨呼吸急促、全身冒冷汗。主動脈剝離也可能造成腦中風、心肌梗塞、血胸、腸缺血、下肢癱瘓、下肢缺血壞死、急性腎衰竭等嚴重併發症。

● 剝離範圍包括升主動脈稱為「甲型主動脈剝離（Type A）」，剝離範圍僅降主動脈稱為「乙型主動脈剝離（Type B）」。甲型主動脈剝離（Type A）是威脅生命的急症，需立即進行緊急手術治療，也有許多患者在發作時即猝死；乙型主動脈剝離（Type B）則需住進加護病房密切觀察，視情況採藥物或介入治療。

● 甲型主動脈剝離（Type A）的治療以開放式手術為主，由心臟血管外科醫師打開胸腔，切除剝離的主動脈段，並以人工血管重建主動脈結構。

● 乙型主動脈剝離（Type B）的治療方式包括藥物控制與微創主動脈支架置放手術。主動脈支架包覆一層薄膜，展開後可貼合主動脈壁，封閉內膜裂孔，阻止血液進入假腔。若主動脈弓的動脈受到影響，便需要透過另一個刀口進行血管繞道手術或支架手術來重建腦部或上肢血管血流。

本文經授權轉載自【照護線上】猛爆性胸痛！主動脈剝離常伴隨致命併發症，外科手術、微創主動脈支架解析，心臟血管外科醫師圖文懶人包

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