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自由開講》京華城案藍營告發、司法收尾，民眾黨向總統要什麼公道？

2026/03/29 12:30

◎ 木木醫師

這兩天看到民眾黨329上凱道的文宣，圖中黃瀞瑩議員（學姐）的一句話，讓我思索許久。她說：「賴清德什麼都不做，卻讓司法成為打壓異己的工具」。

針對民眾黨創黨主席柯文哲的判決，議員黃瀞瑩說：「賴清德什麼都不做，卻讓司法成為打壓異己的工具」。（取自民眾黨臉書）針對民眾黨創黨主席柯文哲的判決，議員黃瀞瑩說：「賴清德什麼都不做，卻讓司法成為打壓異己的工具」。（取自民眾黨臉書）

看著這句「賴清德什麼都不做」，我腦中的邏輯鏈條突然像被打通了一樣——我終於理解民眾黨對於這整起案件的邏輯核心了。

首先，我們必須回歸事實：

京華城弊案的起始，是由國民黨籍議員鍾小平向司法告發，並由同屬藍營的游淑慧議員在議會進行長期的監督與調查。從行政違失的點火到司法程序的啟動，自始至終，民進黨在案件起點並沒有扮演直接發動的角色。

然而，民眾黨的邏輯卻很弔詭。

從檢調搜索、檢察官起訴，到2026年326一審判決至今，柯文哲與民眾黨始終將矛頭對準賴清德總統，不斷抨擊執政黨介入司法、控訴政治迫害。

原本我不解，為何在司法的攻防戰中，要對一位「依法不能干預司法」的總統進行政治喊話？

但在看到學姐那句「賴清德什麼都不做」後，我豁然開朗。原來，民眾黨心中所謂的「正義」，是希望賴總統「應該要做點什麼」

這個「做點什麼」，或許就是他們不滿賴總統沒有念及柯文哲身為在野黨主席的身份，而給予「法外開恩」或是「政治協商」。

筆者認為，黃瀞瑩議員口中的「做點什麼」，或許就是他們不滿賴總統沒有念及柯文哲身為在野黨主席的身份，而給予「法外開恩」或是「政治協商」。（資料照）筆者認為，黃瀞瑩議員口中的「做點什麼」，或許就是他們不滿賴總統沒有念及柯文哲身為在野黨主席的身份，而給予「法外開恩」或是「政治協商」。（資料照）

過去我們常聽人感嘆「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。如今看來，當司法體系選擇「依法辦理、一視同仁、秉公處理」時，在民眾黨眼裡，這種「該怎麼辦就怎麼辦」的無差別對待，反而成了他們口中的政治迫害。

令人遺憾的是，在成熟的民主國家，總統不僅「不能」對司法伸出援手，更「不應該」干預調查與判決。當我們在教育下一代要守法、要公平時，若我們期待的卻是權力者能夠干預司法來對特定人士開恩，那才是對民主制度最大的傷害

正如學姐所言，我們都不希望小孩未來活在雙標的社會。而「不分黨派，法治之前人人平等」，不正是我們最該守護的、唯一的標準嗎？

（作者為麻醉科主治醫師）

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