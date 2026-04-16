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自由開講》從監察院糾正案 看中共滲透的制度破口

2026/04/16 08:00

◎ 袁冰凝

陸軍澎湖防衛指揮部爆共諜案；示意圖，圖中人物與本文無關。（澎防部提供）陸軍澎湖防衛指揮部爆共諜案；示意圖，圖中人物與本文無關。（澎防部提供）從監察院此次針對兩起共諜案件所提出的糾正案觀察，問題已非單一人員失守，而是整體制度在面對新型態滲透時出現結構性落差。無論是網路借貸利誘現役士官，或透過宮廟網絡吸收現退役軍人，均揭示中共情工已由傳統滲透轉向「貼近日常、隱於社會」的運作模式，而既有防護機制顯然尚未完成對應調整。換言之，此次糾正不僅是事後究責，更是一份直指制度盲區的國安體檢報告，所揭示的並非偶發失誤，而是可被複製、甚至可能持續擴散的結構風險

首先，網路借貸所暴露的，是財務風險未被制度化辨識的問題官兵因經濟壓力接觸高風險資訊，本應納入國安預警體系加以監測與介入，但在實務上，相關預警、追蹤與輔導機制未能形成有效管控，致使個人困境迅速被外部勢力轉化為情報破口當「缺錢」可以在極短時間內被轉換為「洩密誘因」，其所反映的，已不僅是個人操守問題，而是制度對風險訊號的遲鈍與輕忽。

其次，宮廟滲透案凸顯出社會信任機制遭反向利用的現實風險。宗教場域原本承載社會連結與心理依附功能，然而在中共情工操作下，卻被轉化為接觸、篩選與吸收的中介平台。透過宗教交流名義建立互動，再以命理、卜卦等方式降低戒心，使滲透過程披上「非政治化」外衣，實則高度政治運作當此類關係鏈結橫跨現役、退役與相關人員，滲透即由個案演變為網絡，風險亦隨之擴張。宗教場域原本承載社會連結與心理依附功能，然而在中共情工操作下，卻被轉化為接觸、篩選與吸收的中介平台；宗教活動示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）宗教場域原本承載社會連結與心理依附功能，然而在中共情工操作下，卻被轉化為接觸、篩選與吸收的中介平台；宗教活動示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

更值得警惕的是，糾正案所揭示的人員選任鬆散、保防教育流於形式、門禁管制與資安防護不足等缺失，並非零星疏漏，而是彼此交織的系統性漏洞在數位科技普及的環境下，透過手機翻拍、帳密側錄與雲端滲透等方式，使機密資訊取得門檻大幅降低，傳統以實體控管為主的防護思維已明顯落後於威脅演變速度。

中共對台滲透已由集中滲透轉為去中心化、多管道且日常化的運作型態，其核心在於以最低成本滲入社會縫隙，並以最高效率取得關鍵資訊在此趨勢下，關鍵已不在事後補救，而在於制度能否及早辨識風險並迅速回應。否則，當滲透逐步內化於日常運作之中，國安破口將不再是例外，而是終將發生的常態。

（作者為法務人員）

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