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自由開講》「以經促融」再進化 北京如何重塑台灣青年的選擇

2026/04/14 18:00

◎ 張亞柔

中共「十五五」規劃的對台布局中，北京延續近年「以經促融」的主軸，將重心放在青年、基層與產業交流，進一步擴大對台吸納力道。其中，以福建作為「兩岸融合發展示範區」的政策設計，被賦予更積極的角色：一方面強化台青實習、就業與創業支持，另一方面推動社會保障與生活待遇的「同等待遇」機制，試圖從制度與資源層面降低赴陸發展門檻。整體來看，相關策略已不再停留於交流層次，而是朝向更具結構性與長期性的融合布局推進。

中共「十五五」規劃的對台布局中，北京延續近年「以經促融」的主軸，將重心放在青年、基層與產業交流，進一步擴大對台吸納力道。（路透檔案照）中共「十五五」規劃的對台布局中，北京延續近年「以經促融」的主軸，將重心放在青年、基層與產業交流，進一步擴大對台吸納力道。（路透檔案照）在此基礎上，宣傳操作同步跟進，集中放大「台商受惠」、「台青圓夢」等成功案例。例如，有台灣青年在廈門、福州創業，透過租金補貼與創投資金迅速站穩市場；也有台商在福建設廠，藉由稅收優惠與行政協助快速落地營運。這些案例被高度聚焦並反覆傳播，逐步塑造出「成功可複製」的印象。然而，與此同時，市場競爭壓力、政策調整風險與營運環境的不確定性，往往被淡化甚至忽略，使整體訊息呈現明顯的選擇性

對比式敘事則進一步放大這種吸引效果，相關論述強調台灣面臨的薪資停滯、居住成本等問題，與對岸提供的補貼與市場機會形成鮮明對照。在青年論壇或交流活動中，「低薪困境」對比「創業舞台」的說法屢見不鮮，搭配「來了就有機會」等簡化語句，提升台灣青年認同中共政策的想法。

中共的統戰力量朝向更具結構性與長期性的融合布局；圖為中共2025年發布的「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」。（取自陸委會臉書）中共的統戰力量朝向更具結構性與長期性的融合布局；圖為中共2025年發布的「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」。（取自陸委會臉書）從運作方式來看，這並非單一政策的推動，而是一種多層次的組合：以經濟條件吸引人流，透過在地發展建立連結，再在長期互動中逐步改變認知。當工作、生活與人際網絡逐漸依附於特定環境，個人的選擇也會隨之受到牽動。於是，原本看似單純的經濟交流，開始轉變為帶有方向性的結構安排。

整體而言，「十五五」對台策略已由單純經濟交流，轉向結合資源誘因與認知操作的長期布局。關鍵不只在於中共提供哪些機會，更在於這些機會如何被設計與使用。當發展路徑與特定制度環境緊密連結，選擇本身也可能出現隱性的邊界，長期而言，這種以經濟為入口、以制度為依附的模式，影響的不只是人才流動，更可能重塑兩岸互動的基本條件。

（作者從事自由業）

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