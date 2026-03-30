自由開講》健保三十年：別讓「公衛共產思維」癱瘓醫療

◎ 盧俊瑋

台大醫學院鄭守夏院長在2026台大醫學系杜鵑花節一場訪談中，回顧健保三十年的成就，將「總額制度」譽為控制醫療支出成長最有效的「剎車」。然而，從第一線臨床醫師的角度觀察，這套被官僚體系奉為圭臬的預算控管，本質上是一場轉嫁財務風險、剝削醫療專業的「公衛共產實驗」。

台大醫學院院長鄭守夏坦言，台灣健保滿意度高達九成「實在太高」，導致政治人物因選票壓力不敢依法調整費率。（資料照）院長坦言，台灣健保滿意度高達九成「實在太高」，導致政治人物因選票壓力不敢依法調整費率。在「收入不增、支出暴漲」的困局下，政府拿出的解方竟是「包裹式支付」（Bundled Payment）與「論質計酬」。這種試圖將複雜醫療行為「標準化零件化」的行政邏輯，筆者認為可能抹殺台灣個人化醫療的生存空間。

首先，「個人化醫療」絕無法包裹化。以皮膚科為例，同樣是慢性發炎性疾病，不同病患的體質、共病與藥物反應天差地遠。包裹給付強行以「平均值」支付，等於變相鼓勵醫療院所「汰優擇劣」，拒收重症或複雜個案，這對追求精準醫療的當代醫學而言，無疑是倒行逆施。

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其次，「論質計酬」的評斷權究竟在誰手中？若是交給僵化的行政指標，只會引發無謂的文書競賽；若是交給民眾滿意度，則如同將醫療專業交付給「Google評論」。醫療行為具高度專業不對稱性，醫師堅持正確治療（如拒絕非必要藥物）往往換來病患不滿。當專業尊嚴被廉價的滿意度綁架，醫師將淪為「醫療服務生」，而非健康的守門人。

在健保「點值浮動」下，醫護做得越多，單價就越廉價；示意圖。（資料照）更令人無法釋懷的是總額制度下的「共產邏輯」。在任何產業，提供服務越多理應獲得更多報酬，但在健保「點值浮動」下，醫護做得越多，單價就越廉價。這種將保險人的財務風險全數轉嫁給醫療院所的作法，是典型的體制剝削。

健保不該是醫護血汗築成的虛假繁榮。要解決付不起的醫療帳單，不應是持續壓榨第一線，而應回歸「使用者付費」的市場正義。透過合理的部分負擔找回價格訊號，抑止資源浪費，並讓醫療價值由專業評斷而非行政分配。若不打破這套公衛共產思維，台灣醫療這輛沒油的破車，終將在全民的滿意聲中拋錨。

（作者為皮膚科助理教授）

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