自由開講》中國面對《BBNJ協定》生效及未來運作之海洋經濟戰略

◎ 葉雲虎

為了因應今年1月17日生效的《聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》（簡稱BBNJ協定）以及如何讓在該協定架構下的附屬機構及締約方大會順利運作及發揮協定所設定的功能，聯合國大會已於2024年通過第78/272號決議，設立Preparatory Commission（籌備委員會），以為應對。依據前述決議將從2025年到2026年在紐約聯合國總部召開三次會議，而最後一次會議則於2026年3月23日至4月2日舉行。

保護公海生物多樣性的BBNJ協定於今年1月17日生效。圖為環團「綠色和平」在柏林的布蘭登堡門舉行活動，倡導保護海洋的重要性。（法新社檔案照） 而就《BBNJ協定》的制度架構而言，其核心運作作用機制大致上有：最高決策機關的締約方大會（COP）、科學與技術機構（STB）、秘書處及資訊交換機制（CHM）。關於這些運作的規則，包含《議事規則》等，則是籌備委員會要推進與落實的工作範圍與設立的目的。在最後一次的籌備委員會會議中，最值得特我們關注的是：中國積極爭取秘書處設址於福建省的廈門。

聯合國BBNJ協定早在2023年6月在多邊制約會議通過後，就獲得多國簽署響應。（法新社檔案照） 在聯合國紐約總部3月25日召開的會議中，中國以大陣仗的方式，先播放外交部長王毅預錄的秘書處設址爭取影片，再由外交部副部長華春瑩親自與會向各國代表說明其作為。綜合所播放的影片與會場上的陳詞，則其主要論點大致上可以區分三大塊：一、反覆強調中國是多邊主義的堅定支持者；二、設址於中國廈門有助於提升全球南方與亞太地區在全球海洋治理中的代表性；三、直接端出秀色可餐的牛肉，包括興建辦公大樓、免租金與水電、初期對信託基金（trust fund）提供三百萬美元及後續後續再對特別基金（special fund）作出貢獻。如此種種作為，不難看出中國對秘書處設址的乃是持著志在必得者的積極態度。

中國積極爭取秘書處設址於福建省的廈門，外交部副部長華春瑩親向各國代表說明作為。（路透檔案照）中國之所以熱衷《BBNJ協定》秘書處之選址競選，其當然絕非僅是要展現以「大國崛起」之姿，真心扮演海洋守護者的角色。事實上，中國漁業作業層級資料的資料透明度一直都存在不透明、無法驗證等問題，更遑論中國沿海長期性的超標排放導致的海洋生態系統破壞。更不要說，就臺灣自身的經驗而言，長年大量中國海漂垃圾搶灘金門海岸成為另類中國垃圾廠、過去頻繁發生的未經環境評估即在我周遭海域進行違法海砂抽取事件等等。

長年大量中國垃圾搶灘金門海岸，像金沙鎮湖山灣曾見到長達近200公尺的保麗龍等海漂垃圾。（資料照）那麼，中國為何如此積極熱衷於爭取秘書處選址一事。除了藉著美國川普總統在國內傾向以單邊主義的方式維護美國利益的議事缺席機會，擴大其於海洋事務的影響力外，更重要的是，《BBNJ協定》的通過與生效不僅只是涉及海洋環境評估、海洋保護區等層面，而實際攸關海洋生化與製藥等產業所能產生的龐大產值與經濟利益。

換言之，當該協定第10條與第11條已把 ABNJ（國家管轄範圍外海域）之海洋遺傳資源（MGR）及其數位序列資訊（DSI）納入該協定規範後，未來企業在商業化某種藥品或保健食品，首先要問的問題是：「該樣本或序列是否來自ABNJ、是否屬於MGR/DSI、是否落入該協定的規制範圍。」而這所有的運作，都將由即將設立的「資訊交換機制」所負責。又「資訊交換機制」將由秘書處所負責管理，因此秘書處的所在地將有很高機會影響到「資訊交換機制」的運行。這也是為何德國代表在會議中，提出秘書處選址在中國，會不會有資料能否開放使用、資料安全及保密性等等疑慮。

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面對對岸來勢洶洶的一波波國際操作，儘管對於後續該協定對於全球生化與製藥產業的影響，有待進一步觀察與評估。然而在臺灣無法正式參與的前提下，如何做好提前因應誠屬絕對是必要。部分論者屢屢談及臺灣面對《BBNJ協定》的因應作為，總是強調要「內國法化該協定」，根本忽略該協定本質上已非海洋環保而已，更涉及的南、北半球的海洋利益重新分配以及中國的海洋經濟侵略操作。如此而為，恐將臺灣產業推向更不利的地位，而使臺灣更缺乏資源投入海洋環境保護。

《BBNJ協定》已非海洋環保而已，更涉及的南、北半球的海洋利益重新分配。圖為研究團隊在南極首度拍到長約3至4公尺的巨大睡鯊。（美聯社檔案照）

（作者為中華海巡協會秘書長）

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