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自由開講》謝國樑的「諾曼第」迴力鏢：一個連城市歷史都讀不懂的無能首長

2026/03/28 18:30

◎ 蘇雨生 （Su Yu-sheng）

基隆市長謝國樑近日在「和平船」座談會上，再度發揮他驚人的「聯想力」，將基隆比喻為「台灣的諾曼第」。他原想藉此形塑自己熱愛和平的形象，卻不料這番言論正如同他在市政上的表現一般：華而不實、邏輯混亂，且對基隆這塊土地的真實歷史充滿了令人心驚的無知。

基隆市長謝國樑近日在「和平船」座談會上，再度發揮他驚人的「聯想力」，將基隆比喻為「台灣的諾曼第」。（資料照）基隆市長謝國樑近日在「和平船」座談會上，再度發揮他驚人的「聯想力」，將基隆比喻為「台灣的諾曼第」。（資料照）一、歷史的諷刺：分不清「解放者」與「屠殺者

謝國樑試圖用「諾曼第」來隱喻基隆作為戰爭中心的宿命。然而，他顯然忘記了（或根本不知道），在基隆的歷史記憶中，最慘烈的一次「登陸戰」並非來自外敵，而是來自他所屬政權的軍隊。

1947年3月8日，國民黨軍隊第21師在基隆港登陸，展開了震驚中外的「基隆大屠殺」。士兵在街頭無差別掃射，無數基隆先賢與市民在港邊被鐵絲穿手、沉海犧牲。謝國樑身為基隆市長，竟在談論「登陸」與「和平」時，引用了一個會喚起基隆人歷史傷痕的詞彙。 這種對地方情感的麻木、對自家黨史罪愆的無知，暴露了他作為行政首長最核心的無能——他根本不了解他所治理的城市。

二、行政能力的空洞：用「戰爭幻覺」掩蓋「治理殘障」

1947年3月8日，國民黨軍隊第21師在基隆港登陸，展開了震驚中外的「基隆大屠殺」。圖為今年追思活動。（資料照）1947年3月8日，國民黨軍隊第21師在基隆港登陸，展開了震驚中外的「基隆大屠殺」。圖為今年追思活動。（資料照） 一個真正有能力的市長，在國際和平座談會上應該談的是「基隆如何透過文化治理、城市外交來促進和平」，而非拋出一個邏輯不通的戰爭術語。

謝國樑之所以不斷訴諸「諾曼第」、「戰爭中心」等宏大辭彙，本質上是因為他在實質市政上的乏善可陳。

•當他的電動機車政策淪為笑柄。

•當他的東岸廣場糾紛重創基隆法治。

•當他的施政滿意度始終在全國末段班。

他唯一能做的，就是把自己塑造成一個「在戰爭前線守護和平」的戲劇化角色。這種「表演式政治」正是行政無能的遮羞布。 一個連基本施政都搞不定的首長，卻幻想著指揮歷史級的戰役，這不只是好笑，更是基隆人的悲哀。

自由開講》謝國樑的「諾曼第」迴力鏢：一個連城市歷史都讀不懂的無能首長謝國樑處理東岸廣場糾紛，重創基隆法治。（資料照）
 三、格局的狹隘：在和平船上談「諾曼第」的荒謬

在宣揚和平、去核化的「和平船」上，談論象徵大規模軍事衝突的「諾曼第」，這種格調的衝突與不倫不類，再次證實了謝國樑缺乏外交常識與戰略高度。

他試圖博取外國友人的認同，卻因為比喻失當，反而讓國際社會看見一位台灣首長對自身歷史的混亂認知。一個市長如果連「說對話」的能力都沒有，我們如何能期待他有「做對事」的智慧？

結語：無知是治理最大的敵人

謝國樑市長的「諾曼第之說」，是一場自毀式的政治表演。它告訴基隆市民一件事：我們的市長不僅無法處理現在的難題，甚至連過去的歷史都讀不明白。

一個遺忘1947年基隆港血淚、卻只記得二戰諾曼第的市長，注定無法帶領基隆走向未來。謝國樑的無能，不在於他會不會說話，而在於他缺乏對土地的敬畏與對市民記憶的尊重。這場諾曼第鬧劇，終將成為他政治生涯中最諷刺的註腳——他不是在灘頭衝鋒的戰士，而是一個在歷史迷霧中徹底迷航的失職長官。

自由開講》謝國樑的「諾曼第」迴力鏢：一個連城市歷史都讀不懂的無能首長謝國樑比喻失當，反而讓國際社會看見一位台灣首長對自身歷史的混亂認知。圖為「諾曼第」登陸。（美聯社檔案照）
 （作者為基隆文史工作者、 獨立評論人）

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