自由開講》京華城案從「證據裁判」到「情緒審判」的法治危機

◎ 葉昱呈

前台北市長柯文哲涉京華城收賄案，一審遭台北地方法院重判17年。（資料照）



前民眾黨主席柯文哲因涉京華城收賄等案件，遭台北地方法院判處有期徒刑十七年、褫奪公權六年。就判決主文觀察，法院應已具體建構完整證據鏈，對於不法利益之認定亦有明確掌握，足認犯罪成立，並非憑空推論。然而，部分支持者卻以「司法要正義」、「司法已死」等口號集結抗議，甚至逕將案件定性為「司法迫害」。此種反應，已不僅是對個案的不滿，而是對司法制度本身的否定，凸顯當前民主社會面臨的法治危機。

問題的核心，不在於是否支持特定政治人物，而在於社會是否仍願意承認司法制度的基本運作邏輯。司法審判建立於證據裁判原則與正當法律程序，其正當性來自程序與證據，而非群眾情緒。若主張「司法迫害」，理應具體指出程序違法、證據瑕疵或裁判偏頗之處，而非僅因判決結果不符期待，即全面否定司法。否則，本質上即是以民粹對抗法治，動搖憲政秩序之根基。

更值得警惕的是，若「司法是否公正」取決於個人立場，當判決有利時高喊「還我清白」，不利時則轉而指控「司法已死」，司法在「活」與「死」之間任意切換。這種將司法視為可利用時擁抱、不可利用時否定的態度，反映的並非制度失靈，而是價值判斷的崩解。若社會普遍接受此種邏輯，司法將不再是中立裁判者，而淪為政治認同的附庸。

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事實上，本案經台北市議會跨黨派長期監督，柯文哲於行政程序上的爭議已獲釐清並完成檢討；至於是否構成刑事責任，本應回歸司法獨立審判。這正是權力分立的基本精神：政治責任與行政責任由民意監督承擔，刑事責任則由法院依法律裁判。若刻意混淆兩者，甚至試圖以群眾動員影響司法結果，無異於直接侵蝕制度分工的底線。

司法從來不是單一個人的意志展現，而是一套由不同角色彼此制衡的制度運作；示意圖。（資料照）司法從來不是單一個人的意志展現，而是一套由不同角色彼此制衡的制度運作。法官、檢察官與辯護人各司其職，在嚴格程序與證據框架下進行攻防與裁判。將司法簡化為政治鬥爭工具，不僅是對專業的誤解，更是對制度的公然踐踏。

判決可以被批評，但不能被情緒全面否定。當人民以立場取代證據、以動員凌駕程序，最終被侵蝕的，不只是司法權威，而是整個民主制度的信任基礎。

（作者為公務員）

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