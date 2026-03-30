自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》京華城案從「證據裁判」到「情緒審判」的法治危機

2026/03/30 09:00

◎ 葉昱呈

自由開講》京華城案從「證據裁判」到「情緒審判」的法治危機前台北市長柯文哲涉京華城收賄案，一審遭台北地方法院重判17年。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城收賄等案件，遭台北地方法院判處有期徒刑十七年、褫奪公權六年。就判決主文觀察，法院應已具體建構完整證據鏈，對於不法利益之認定亦有明確掌握，足認犯罪成立，並非憑空推論。然而，部分支持者卻以「司法要正義」、「司法已死」等口號集結抗議，甚至逕將案件定性為「司法迫害」。此種反應，已不僅是對個案的不滿，而是對司法制度本身的否定，凸顯當前民主社會面臨的法治危機

問題的核心，不在於是否支持特定政治人物，而在於社會是否仍願意承認司法制度的基本運作邏輯。司法審判建立於證據裁判原則與正當法律程序，其正當性來自程序與證據，而非群眾情緒。若主張「司法迫害」，理應具體指出程序違法、證據瑕疵或裁判偏頗之處，而非僅因判決結果不符期待，即全面否定司法。否則，本質上即是以民粹對抗法治，動搖憲政秩序之根基。

更值得警惕的是，若「司法是否公正」取決於個人立場，當判決有利時高喊「還我清白」，不利時則轉而指控「司法已死」，司法在「活」與「死」之間任意切換。這種將司法視為可利用時擁抱、不可利用時否定的態度，反映的並非制度失靈，而是價值判斷的崩解。若社會普遍接受此種邏輯，司法將不再是中立裁判者，而淪為政治認同的附庸。

事實上，本案經台北市議會跨黨派長期監督，柯文哲於行政程序上的爭議已獲釐清並完成檢討；至於是否構成刑事責任，本應回歸司法獨立審判。這正是權力分立的基本精神：政治責任與行政責任由民意監督承擔，刑事責任則由法院依法律裁判。若刻意混淆兩者，甚至試圖以群眾動員影響司法結果，無異於直接侵蝕制度分工的底線。

司法從來不是單一個人的意志展現，而是一套由不同角色彼此制衡的制度運作；示意圖。（資料照）司法從來不是單一個人的意志展現，而是一套由不同角色彼此制衡的制度運作；示意圖。（資料照）司法從來不是單一個人的意志展現，而是一套由不同角色彼此制衡的制度運作。法官、檢察官與辯護人各司其職，在嚴格程序與證據框架下進行攻防與裁判。將司法簡化為政治鬥爭工具，不僅是對專業的誤解，更是對制度的公然踐踏

判決可以被批評，但不能被情緒全面否定。當人民以立場取代證據、以動員凌駕程序，最終被侵蝕的，不只是司法權威，而是整個民主制度的信任基礎。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書