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自由開講》職業或志業？ 從公平考績制度開始

2026/04/06 11:30

◎ 李冠儒

銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，考績法等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且全面刪除分數標準。（資料照）銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，考績法等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且全面刪除分數標準。（資料照）報載銓敘部2026年上半年將啟動《公務人員考績法》通盤檢討。筆者目前為「再任」公務人員，先前曾離職，辭職前一次的考績被打了「79分，乙等」，為考績制度的受害人。

現行考績等次之人數比例限制，僅依據2001年銓敘部之行政命令辦理，而無法源依據。相較之下，同屬公教人員的教職員，考績並未有此人數比例之規定。此種「制度性不平等」，難以服眾。該限制除了衍伸職等越低甲等比例越低外，更導致「辭職及乙等」的潛規則

筆者辭職前，正好遇到選舉年，當時接了科內唯三「查核金額以上採購」中的兩件（工程案與勞務案各一件），工程案因工期短、介面多與工區小等問題。平均每週召開一次工務會議、每週兩次工程督導及每月一次跨局處協調會議。工程更在副市長帶隊的工程查核中獲「甲等」殊榮。然而，就因辭職，考績被評為乙等，同事們亦為此感到不平

辭職後向行政法院提起行政訴訟，除了機關未因工程甲等依法敘獎外，針對機關到底有沒有因辭職而打乙等一事？依據《公務人員考績法》第9條規定：「公務人員之考績，除機關首長由上級機關長官考績外，其餘人員應以『同官等』為考績之比較範圍。」筆者要求機關提示「一件」同官等之近十年於年終考績報主管機關核定前已簽准辭職人員，其近一次考績為甲等之適例。然而，機關僅口頭回覆並未提出證據，未自證非因辭職而打乙等。

可惜的是，法院判決最後僅著重「合法」與否，而未考量「合理」與否，導致判決不夠細膩，喪失透過司法讓公務體制更臻於完善，營造更公平留才環境的機會。

最後，現況除了辭職，待產、調任、留職停薪等皆會受考績等次之人數比例限制的影響。考績制度的公平與否，不只影響個人權益，更直接影響整體公部門的工作文化與服務品質。期望銓敘部能透過這次修法，逐步營造公平、永續、友善的留才環境，讓公務員不只是職業，更是可實現自我、為民服務的志業。考績制度的公平與否，不只影響個人權益，更直接影響整體公部門的工作文化與服務品質；示意圖，圖中人物與本文無關。（屏東縣政府提供）考績制度的公平與否，不只影響個人權益，更直接影響整體公部門的工作文化與服務品質；示意圖，圖中人物與本文無關。（屏東縣政府提供）

（作者為公務人員）

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