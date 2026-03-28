名家分享~黃貞祥》當鏡子碎了，他們怪的是光：從柯文哲、黃國昌到民眾黨的制度失語症

從柯文哲到黃國昌，再到整個民眾黨，這次事件所揭露的，並不只是一次政治危機，而是一面照見內在結構的鏡子。可惜的是，當鏡子出現裂痕時，他們選擇質疑光線，而不是檢視自己。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

政治最怕的，不是犯錯，而是連錯在哪裡都不願面對。

柯文哲一審遭重判之後，黃國昌與民眾黨迅速將整起事件定調為「政治迫害」，同時關上黨內檢討的大門，甚至進一步動員支持者對抗司法。這一連串反應，節奏分明、口徑一致，彷彿早已寫好的劇本在按表操課。許多人直覺覺得這只是政治人物的求生本能，但若細細觀察，會發現這背後其實是一整套深層心理結構的自然流露，是長期累積的價值偏移在關鍵時刻全面浮現。

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柯文哲一審遭重判後，黃國昌與民眾黨定調為「政治迫害」，同時關上黨內檢討大門，甚至進一步動員支持者對抗司法。（取自貼文） 說得更直白一點，他們不是一時情急，而是早就習慣這樣看待世界。

民眾黨從創立之初，就帶著強烈的個人色彩。柯文哲不是單純的領袖，而更像是整個政治敘事的核心引擎。這種運作方式在順境時看似高效俐落，能夠快速凝聚支持、形成話題，但同時也埋下一個隱而未爆的結構性風險。一旦領袖本身遭遇制度挑戰，整個組織就很容易陷入認知混亂，因為原本應該高於個人的制度，在心理上早已被降格為服務個人的工具。

這就像一個人平常開車時覺得紅綠燈井然有序，交通順暢，心中對規則充滿好感；一旦被開罰單，立刻覺得整個系統充滿陷阱，甚至懷疑警察是不是專門針對自己。規則本身沒有改變，改變的是他看待規則的位置。當一個人習慣把自己放在中心，制度自然就變成背景；當制度突然站到前景，衝突便在所難免。

民眾黨從創立之初，就帶著強烈的個人色彩。柯文哲不是單純的領袖，而更像是整個政治敘事的核心引擎。（資料照） 這種心態放進政治場域，就會演變成一種「順我者昌，逆我者疑」的運作邏輯。

制度在順境時是舞台，在逆境時卻成了敵人。當判決結果不如預期，最直接的心理反應不是檢視自身，而是懷疑整個裁判機制。於是，法院不再是裁決者，而是對手的一部分；司法不再是制度，而是戰場。

這背後還有一層更深的心理機制，那就是自我敘事的崩塌與重建。柯文哲長期以來塑造的是一種超越藍綠、理性務實、清廉自持的形象，這種形象不只是政治包裝，更是支持者認同的基石。一旦這個基石遭到司法判決動搖，衝擊的不只是個人聲譽，而是整個支持結構的心理安全感。

人在面對這種劇烈衝擊時，往往會本能地選擇一條較不痛苦的路，那就是把問題向外推。與其承認自己可能有錯，不如相信自己是被誤解、被打壓、被設局。這種心理防衛並不罕見，甚至可以說是人之常情，但當它發生在掌握政治資源的人身上，就會被放大成一種具有動員力的敘事。

於是，「我可能犯錯」變成「我遭到迫害」，「法律問題」變成「政治陰謀」。這種轉換不僅能保護個人形象，還能進一步鞏固支持者的情緒連結，讓原本可能動搖的支持反而更加凝聚。從政治操作的角度看，這幾乎是一石二鳥，但從制度運作的角度看，卻是飲鴆止渴。

更值得警惕的是，這種敘事並非臨時起意，而是與民眾黨長期的語言風格高度一致。多年來，他們習慣把政治世界切分成兩個陣營，一邊是真相與理性，另一邊是腐敗與黑箱。這種二分法簡單有力，容易傳播，也容易動員，但副作用同樣明顯。當一個組織長期用這種方式理解世界，最終會連中立的制度都難以容納。

因為在這樣的框架裡，沒有真正的第三方。不是朋友，就是敵人；不是正義，就是邪惡。當司法做出不利判決時，它自然會被歸入敵方陣營，而不是被視為需要面對的制度結果。這正是「黑白分明」走到極端後的必然後果，也是「非黑即白」思維吞噬現實的經典案例。

黃國昌在這當中的角色，更顯得耐人尋味。他過去以揭弊與法治形象著稱，是許多人心中對抗權力濫用的代表人物。然而在這次事件中，他選擇站在政黨防線最前端，替整體敘事背書，甚至主動強化「政治迫害」的論述。這種轉變，表面上是立場調整，實際上卻是一種認知平衡的過程。

黃國昌（中）過去以揭弊與法治形象著稱，是許多人心中對抗權力濫用的代表人物。（資料照）

當一個人過去深信的價值，與當下的政治位置產生衝突時，他不可能長期同時維持兩套互相矛盾的信念。為了讓自己能夠繼續前行，他必須重新解釋世界。於是，他不再強調制度本身的權威，而是強調制度被扭曲的可能性；不再捍衛既有的司法結果，而是質疑司法背後的動機。這種調整讓他得以維持內心的一致感，卻也讓原本清晰的價值逐漸模糊。

如果說這是一種個人的轉彎，那麼民眾黨整體的反應，則更像是一場集體心理運動。

支持者的情緒在此時扮演關鍵角色。當群體中瀰漫著憤怒與不甘，當各種「司法已死」、「政治打壓」的聲音此起彼落，領導層其實很難逆風而行。任何試圖冷靜面對制度的聲音，都可能被解讀為動搖立場，甚至背叛團體。

於是，最符合群體期待的選擇，往往不是最理性的選擇，而是最能激發情緒的選擇。這種情緒與權力之間形成一種互相強化的循環，讓整個組織逐漸陷入「同聲相應，同氣相求」的回音室之中。久而久之，外界的制度標準被隔絕，內部的情緒標準卻愈來愈高。

這也解釋了為什麼在如此重大的判決之後，民眾黨幾乎沒有出現「先尊重司法，再依法上訴，同時檢討內部責任」的聲音。因為在當下的心理結構裡，這樣的表述不僅不具吸引力，甚至可能被視為削弱團結。相反地，將整件事政治化、情緒化，反而更能穩住支持基盤。

然而，這種選擇的代價，往往在短期內看不見，長期卻會逐漸浮現。當一個政黨習慣在不利時否定制度，在有利時擁抱制度，久而久之，社會對制度的信任就會被侵蝕。當每個人都開始用立場來判斷司法，而不是用程序來理解結果，整個公共空間就會變得愈來愈碎裂。

柯文哲支持者瀰漫憤怒與不甘，當各種「司法已死」、「政治打壓」等聲音，領導層很難逆風而行。（資料照） 說到底，制度的存在，本來就是為了在個人意志之外，提供一個共同遵循的邊界。

它不會永遠讓人滿意，甚至常常讓人不舒服，但正因如此，它才有價值。如果一個人只在制度對自己有利時才願意尊重，那麼他尊重的從來不是制度，而只是結果。

從柯文哲到黃國昌，再到整個民眾黨，這次事件所揭露的，並不只是一次政治危機，而是一面照見內在結構的鏡子。可惜的是，當鏡子出現裂痕時，他們選擇質疑光線，而不是檢視自己。

這樣的選擇，也許能暫時穩住局勢，卻難以長久。因為制度終究會存在，現實終究會回來。問題只在於，到那時候，還有沒有回頭的餘地。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自Gene Ng臉書

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