自由開講》黃仁勳GTC演講 真正要說的事

◎ 廖明輝

今年輝達GTC，也就是GPU技術論壇，首先開場的三分鐘影片是以詞元（Token）為主軸，詞元讓資料轉為知識並串連科學發現、各式各樣人形機器人、疾病醫療、帶來美好的新未來。讓筆者印象最深刻的是影片最後出現「Starcloud」這家太空資料中心新創公司。它不僅獲得輝達投資也是NVIDIA Inception新創計畫支持的成員，去年十一月已成功發射「Starcloud-1」衛星，搭載80 GB記憶體H100 GPU送入地球軌道驗證在軌運算能力。Starcloud主打以太空持續太陽能與輻射散熱，回應地面AI資料中心所面臨嚴峻電力與冷卻瓶頸。

換言之，這已不是暖場畫面，而是輝達把「算力即國力、算力將太空化」戰略方向，提前用生動影片讓大眾理解並逐漸接受。

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接著，輝達創辦人暨執行長黃仁勳在全場熱烈掌聲中登台，發表長達兩小時主題演講。整場演講重點，最先該看的反而是最後八分鐘的機器人展示與AI生成影片。

今年輝達GTC，輝達創辦人暨執行長黃仁勳在全場熱烈掌聲中登台演講。（彭博檔案照）當黃仁勳與迪士尼《冰雪奇緣》的雪寶驚喜同台時，這一幕看似輕鬆幽默，實則別具深意。雪寶不只是熟悉的動畫角色，更是能在現實世界行走互動的實體機器人；黃仁勳要傳達的是人工智慧正從螢幕裡生成文字、圖像與影音，走向能感知環境、理解任務並採取行動的實體世界。換言之，AI已不再只是生成內容，而是能讓機器人真正走進生活、走入產業，會移動、會感知、會做工、會與人互動的「實體AI」。

最後四分鐘總結影片是整場演講縮影。從三位人形機器人坐著彈吉他、搖沙鈴、打鼓入場開始，接著數位版黃仁勳分身與四足機器狗一起進場，一起圍著營火，黃仁勳邊吹口琴邊與敲鑼的動畫龍蝦同台演出。看似表演，實則把AI推論、AI工廠、OpenClaw、代理AI、開源、實體AI與機器人串成一條主線，宣告AI下一階段不再只是生成答案，而是生成行動。代理AI將接手知識工作，機器人走入工廠、交通與物流，數位分身與機器人將成為新人機介面。因此，最後八分鐘不是結束，而是對前面兩小時演講的整體回顧並預留未來AI發展伏筆。

黃仁勳宣告AI下一階段不再只是生成答案，而是生成行動。圖為OpenClaw。（路透檔案照）回頭再看黃仁勳兩小時演講重點，第一個關鍵詞就是「詞元」。

黃仁勳一開場便把詞元定義為現代AI基本單位，等於重設產業座標。未來競爭不只是模型大不大，而是誰能以更低成本、更高效率處理詞元，並把能力延伸到推論與AI工廠。他又以CUDA二十年為例，稱其為加速運算飛輪，強調輝達涵蓋AI「五層蛋糕」每一層。這句話的分量很重，因為它說明輝達要主導的不只是單項產品，而是從晶片、系統、軟體到應用的整體堆疊。

第二個關鍵詞是「代理AI」。

OpenClaw、NemoClaw所指向的已不是聊天機器人，而是可長時間運作、會規劃、會調用工具、也必須受安全與治理約束的數位勞動者。

第三個關鍵詞則是「實體AI」。

從Cosmos、Isaac GR00T等各式模型家族，再到Robotaxi、工業機器人、邊緣基地台與太空運算布局，黃仁勳其實最主要在講一件事：「AI正從語言智慧走向實體智慧」。對台灣而言，這個訊號的解讀尤其重要。

特斯拉自動駕駛計程車Robotaxi，展現AI正從語言智慧走向實體智慧。（美聯社檔案照） 整體而言，黃仁勳在今年GTC真正要說的事是AI的下一波成長，不會只在台灣目前擅長的半導體與AI伺服器製造，更在感測器、邊緣運算、數位孿生、工業軟體與機器人整合、以及太空資料中心。能看懂AI主戰場正從「生成內容」轉向「驅動世界」，才能真正看懂黃仁勳在今年GTC真正要說的事。

黃仁勳在演講中宣布輝達將進軍太空，未來像NVIDIA Space-1 Vera Rubin這類提供大規模資料中心AI能力的系統，將被設計用來將AI資料中心帶入軌道，讓加速運算從地球延伸到太空。這項訊息特別值得台灣注意；我們除了要在地面資料中心繼續保持領先之外，也要開始布局太空資料中心的在軌熱管理模組與抗輻射認證並做成國際可接單能力。整合散熱模組、輻射驗測、任務級標準三者，台灣才有機會從太空零組件供應者，升級成為太空資料基礎設施的重要參與者。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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