自由開講》兩道301警訊 台灣不能再把命運綁上中國低價鏈

◎ 再米

美國近日接連啟動兩項三○一調查，一項指向中國結構性產能過剩，一項鎖定強迫勞動產品進口。這已不只是貿易摩擦，而是國際市場正在重寫競爭規則。未來決定訂單去向的，不只是誰開價更低，而是低價背後是否伴隨補貼傾銷、勞權壓縮與來源不明的風險。當全球供應鏈朝更高標準移動，台灣若還把中國低價鏈當成捷徑，就是把出口風險重新綁回自身。當全球供應鏈朝更高標準移動，台灣若還把中國低價鏈當成捷徑，就是把出口風險重新綁回自身；示意圖。（路透檔案照）

過去不少企業習慣把中國供應鏈視為壓低成本的快路，認為只要價格夠低，訂單自然留得住。但這種盤算正在失效。若低價建立在過剩產能、來源不清與高風險勞動條件之上，原本看似有利的成本優勢，很快就可能轉成關稅壓力、邊境查核、品牌風險與客戶轉單。如今國際買家追問的，早已不只是報價，而是原料從何而來、製程能否舉證、企業是否真正履行人權與合規責任。價格仍重要，卻已不再足以單獨決定競爭力。

對台灣而言，真正的危機不是成本上升，而是還有人把加深對中國低價鏈的依賴包裝成務實選項；示意圖。（路透檔案照）對台灣而言，真正的危機不是成本上升，而是還有人把加深對中國低價鏈的依賴包裝成務實選項。這種短線思維，眼前看似省下成本，最後卻可能在市場重整時付出更高代價。台灣現在該補強的，不是再去尋找下一個更便宜的代工據點，而是把原料溯源、供應鏈稽核、移工保障、碳排揭露與企業責任，真正納入出口競爭力。

能在高標準市場站穩腳步的，從來不是最低報價，而是最禁得起檢驗的制度品質。供應鏈重組已經開始，台灣若還停在低價競爭的舊邏輯，失去的恐怕不只是利潤，還可能是下一輪進入國際市場的門票。真正能讓台灣走得更遠的，不是比誰更便宜，而是比誰更透明、更可信、更能清楚交代整條供應鏈的責任。當制度品質已成為市場門檻，台灣的出路就不該再綁在中國低價鏈上。

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（作者為退休人士）

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