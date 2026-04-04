自由開講》鑑定季的深夜：當特殊教育心評工作落在教師肩上

◎ 蔣辰平

最近正值下學期特殊教育鑑定安置送件期程。對許多特殊教育教師而言，白天在教室教學，下班後卻仍坐在電腦前整理測驗資料、撰寫評估報告，往往忙到深夜。這樣的畫面，在每年的鑑定季裡，其實是許多特教教師的日常。

融合教育逐漸成為台灣教育的重要方向。越來越多具有不同學習需求的學生進入普通班學習；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）近年來，融合教育逐漸成為台灣教育的重要方向。越來越多具有不同學習需求的學生進入普通班學習，也讓社會開始關注：現行特殊教育制度是否足以支持這些孩子。在這樣的制度運作中，有一項關鍵卻常被忽略的工作，就是特殊教育鑑定安置中的「心理評估」，也就是教育現場常說的「心評」。

目前在多數縣市，心評工作仍主要由受過訓練的第一線教師兼任，而非專職評估人員。這意味著，教師除了原本的教學與行政工作之外，還必須承擔大量的鑑定評估任務。每當鑑定季來臨，一位教師往往需要同時處理十多位甚至數十位學生的評估個案。每一位學生都需要蒐集學習資料、訪談教師與家長、安排心理測驗施測、分析測驗結果，並撰寫完整的評估報告。整個評估流程往往需要數小時甚至十小時以上的工作時間。

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心評工作並不是單純的行政流程，而是一項高度專業且責任重大的任務，評估結果可能決定學生是否能接受資源班服務；示意圖。（圖取自freepik）而這些工作，大多是在既有教學與行政工作之外完成。然而，心評工作並不是單純的行政流程，而是一項高度專業且責任重大的任務。評估結果可能決定學生是否能取得特殊教育資格，是否能接受資源班服務，甚至影響孩子未來數年的學習歷程。

如果評估不足或判斷失誤，不僅可能影響學生的教育權益，也可能引發家長申訴與法律爭議。隨著融合教育政策持續推動，需要接受評估的學生逐年增加，但心評制度的專業人力與支持卻沒有同步提升。許多縣市仍仰賴少數教師承擔大量評估工作，使整個制度長期建立在教師的責任感與熱情之上。

然而，特殊教育不應只是靠教師撐起來的制度。如果社會真的重視每一個孩子的受教權，就必須思考如何提供更完整的制度支持，例如增加專職心理評估人力、建立跨專業合作團隊、合理配置評估工作量，讓鑑定制度能夠長期穩定運作。因為每一份評估報告的背後，其實都是一個孩子未來的學習機會。

（作者為國小特殊教育教師）

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