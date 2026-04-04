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自由開講》鑑定季的深夜：當特殊教育心評工作落在教師肩上

2026/04/04 09:30

◎ 蔣辰平

最近正值下學期特殊教育鑑定安置送件期程。對許多特殊教育教師而言，白天在教室教學，下班後卻仍坐在電腦前整理測驗資料、撰寫評估報告，往往忙到深夜。這樣的畫面，在每年的鑑定季裡，其實是許多特教教師的日常。

融合教育逐漸成為台灣教育的重要方向。越來越多具有不同學習需求的學生進入普通班學習；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）融合教育逐漸成為台灣教育的重要方向。越來越多具有不同學習需求的學生進入普通班學習；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）近年來，融合教育逐漸成為台灣教育的重要方向。越來越多具有不同學習需求的學生進入普通班學習，也讓社會開始關注：現行特殊教育制度是否足以支持這些孩子。在這樣的制度運作中，有一項關鍵卻常被忽略的工作，就是特殊教育鑑定安置中的「心理評估」，也就是教育現場常說的「心評」。

目前在多數縣市，心評工作仍主要由受過訓練的第一線教師兼任，而非專職評估人員。這意味著，教師除了原本的教學與行政工作之外，還必須承擔大量的鑑定評估任務。每當鑑定季來臨，一位教師往往需要同時處理十多位甚至數十位學生的評估個案。每一位學生都需要蒐集學習資料、訪談教師與家長、安排心理測驗施測、分析測驗結果，並撰寫完整的評估報告。整個評估流程往往需要數小時甚至十小時以上的工作時間。

心評工作並不是單純的行政流程，而是一項高度專業且責任重大的任務，評估結果可能決定學生是否能接受資源班服務；示意圖。（圖取自freepik）心評工作並不是單純的行政流程，而是一項高度專業且責任重大的任務，評估結果可能決定學生是否能接受資源班服務；示意圖。（圖取自freepik）而這些工作，大多是在既有教學與行政工作之外完成。然而，心評工作並不是單純的行政流程，而是一項高度專業且責任重大的任務評估結果可能決定學生是否能取得特殊教育資格，是否能接受資源班服務，甚至影響孩子未來數年的學習歷程。

如果評估不足或判斷失誤，不僅可能影響學生的教育權益，也可能引發家長申訴與法律爭議。隨著融合教育政策持續推動，需要接受評估的學生逐年增加，但心評制度的專業人力與支持卻沒有同步提升。許多縣市仍仰賴少數教師承擔大量評估工作，使整個制度長期建立在教師的責任感與熱情之上。

然而，特殊教育不應只是靠教師撐起來的制度。如果社會真的重視每一個孩子的受教權，就必須思考如何提供更完整的制度支持，例如增加專職心理評估人力、建立跨專業合作團隊、合理配置評估工作量，讓鑑定制度能夠長期穩定運作。因為每一份評估報告的背後，其實都是一個孩子未來的學習機會。

（作者為國小特殊教育教師）

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