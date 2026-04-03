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自由開講》戰爭其實已經進入你家客廳

2026/04/03 20:00

◎ 張厚光

早上七點半，鬧鐘未響，你先被手機震動叫醒。通知列顯示著：「國際網路服務延遲」、「能源預期漲價」、「航運路線改道」。你滑掉訊息，照常走進廚房燒水，生活看似如常。但你可能沒察覺，這些散落的數位碎片，其實是現代戰爭進入你家客廳的腳步聲。

在二十一世紀，戰場的定義已然翻轉。

過去我們對戰爭的想像停留在邊境：坦克、戰機、飛彈，那是「看得見」的傳統武力。然而，當代衝突正從地理空間移轉至系統空間：能源、物流、金融、資訊。戰爭不再需要直接摧毀你，只需要讓你依賴的系統失靈。

自由開講》戰爭其實已經進入你家客廳中東戰事影響，石油等能源面臨預期漲價壓力。（資料照）
這是一場沒有煙硝的消耗戰。當千里之外的衝突導致貨櫃船改道，風險係數的重新計算隨即傳導至你的電費帳單與便利商店的標價。現代戰爭最隱蔽的戰術，並非直接擊碎城市，而是**「提高生存成本」**。當戰爭開始改變物價，它就已經完成了對社會穩定性的第一波打擊。

更直接的戰場，就在你的指尖。

你每天刷到的即時新聞、短影音，往往是經過精密設計的「認知作戰」武器。在衝突中，訊息的任務不是告知真相，而是放大恐慌、製造內部對立。這意味著，戰場不只在地面，也在螢幕裡；而我們不再只是觀眾，每個人都是被鎖定的心理標靶。

這種「混合式」戰爭之所以難防，是因為它沒有明確的開戰時刻，也沒有宣告結束的終點，只有持續的壓力。其目的不是迅速擊敗對手，而是緩慢且持續地削弱一個國家的經濟基礎、社會信心與穩定性。

對台灣而言，這不是虛構的劇本，而是正在發生的現實。

若衝突升級，影響或許不是從飛彈落地開始，而是從網路不穩、金流延遲、市場混亂開始。因此，真正的防禦概念必須擴大。

國防不應僅限於飛彈與戰機，更應包含電力系統的備援、通訊網路的韌性、以及公民對假訊息的判讀能力。

所謂「韌性」，並非期待攻擊不發生，而是確保在系統受干擾時，社會仍能維持冷靜與正常運作。未來的國防，不只在前線，更藏在我們每一個日常運作的系統裡。

自由開講》戰爭其實已經進入你家客廳國防不應僅限於飛彈與戰機，更應包含電力系統的備援、通訊網路的韌性、以及公民對假訊息的判讀能力。（資料照）
戰爭沒有消失，它只是換了一種更平庸、更生活化的面貌出現。它存在於價格、資訊與系統之中。當我們感覺生活成本異常波動、資訊雜音紛擾時，其實就已身處戰場。而我們最強大的防線，就是保持清醒的認知，並在每一個日常細節中，築起守護生活方式的堡壘。

（作者為漢翔航空員工）

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