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自由開講》結構性失衡的再思考 從教育現場看制度與角色的關係

2026/04/05 10:30

◎ 唐明輝

近期《自由評論網》刊登一篇以「結構性失衡」為題的評論，探討台灣教師權益與學校行政運作，引發教育現場一定程度的討論。該文指出教師群體內部差異與行政參與困境，確實觸及部分現象；然而，若從第一線教學經驗出發，或許可以對相關議題提出更為整體的觀察教師在課程發展、評量調整及各項計畫推動中，承擔責任增加；但在決策過程中，參與空間仍有強化的餘地；示意圖。（資料照，桃園市教育局提供）教師在課程發展、評量調整及各項計畫推動中，承擔責任增加；但在決策過程中，參與空間仍有強化的餘地；示意圖。（資料照，桃園市教育局提供）

首先，在教師權益差異的討論上，若僅從教師群體內部進行分析，容易忽略制度設計所帶來的長期影響。近年來，教師在課程發展、評量調整及各項計畫推動中及研習，承擔的責任日益增加；然而，在相關決策形成的過程中，實質參與空間仍有強化的餘地。當責任持續擴張，而參與機制尚未同步調整時，現場感受到的壓力與落差，便逐漸累積，這樣的情況或可視為「結構性失衡」的具體展現之一。

其次，關於學校行政運作的議題，也有必要從制度脈絡中加以理解。多數教師並非缺乏參與行政的意願，而是在現行運作模式下，行政工作常伴隨高度時間投入與多重任務壓力，並需回應不同層級的政策要求。在此情境中，教師在教學專業與行政角色之間的平衡，顯得更加不易。若制度能提供更清晰的分工與適切的支持，將有助於行政工作回歸其支持教學、促進發展的本質。

多數教師並非缺乏參與行政的意願，而是現今行政工作常伴隨高度時間投入，與多重任務壓力，並需回應不同層級的政策要求；示意圖。（取自freepik）多數教師並非缺乏參與行政的意願，而是現今行政工作常伴隨高度時間投入，與多重任務壓力，並需回應不同層級的政策要求；示意圖。（取自freepik）再者，從高中行政體系的角度來看，其本身亦承受來自政策推動、績效評估與校務經營的多重壓力。在有限資源與多元期待之下，各角色往往需要不斷調整與協調。因此，教育現場的張力，未必源於單一群體，而是不同角色在同一制度架構中共同承擔的結果。

基於上述觀察，若要進一步回應「結構性失衡」的問題，或可從以下幾個方向持續思考：其一，強化教師在課程與校務決策中的實質參與機制；其二，優化行政工作之分工與支持系統，使其不致過度壓縮教學專業發展；其三，在制度設計上，逐步建立責任與權限相互對應的運作架構。

教育現場如同一個細緻而動態的系統，各角色彼此依存，也共同回應外在環境的變化。當我們討論結構性議題時，與其著眼於責任的歸屬，不如進一步關注制度如何促進理解與合作。唯有透過持續對話與調整，「結構性失衡」方有可能被逐步釐清與改善。

在教室黑板與行政之間，我們其實同在一條前行的路上。當制度更為穩健，角色更為清晰，教育現場也將更有餘裕，專注於其最核心的使命——支持每一位學生穩定而長遠的學習與成長。

（作者為新北市教師）

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