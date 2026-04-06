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自由開講》愛情需要翻譯 重啟核電更需要

2026/04/06 12:30

◎ 李瑋聆

近期韓劇《愛情怎麼翻譯》大受歡迎，劇中男主角浩鎮為多語文天才，能流暢切換各國語言，卻對情感對話完全失能。讓他與女主角茂熙頻頻陷入誤解與衝突。這種「專業滿分、溝通負分」的尷尬，精準對映賴政府近期拋出「有條件重啟核電」時的政策困局。「有條件重啟核電」不只是能源配比的專業議題，更是一場在整合行銷傳播（IMC）與品牌再定位（Repositioning）上的品牌轉型難局韓劇《愛情怎麼翻譯》的男主角金宣虎（左），在劇中「專業滿分、溝通負分」的尷尬窘境，精準對映賴政府近期拋出「有條件重啟核電」時的政策困局。（Netflix提供）韓劇《愛情怎麼翻譯》的男主角金宣虎（左），在劇中「專業滿分、溝通負分」的尷尬窘境，精準對映賴政府近期拋出「有條件重啟核電」時的政策困局。（Netflix提供）

在行銷學中，品牌一致性是品牌資產（Brand Equity）的核心。民進黨長年經營「非核家園」這個品牌IP，已在選民心中植入深厚的價值認同。然而，面對AI產業電力需求激增，政府突然拋出「有條件啟用」的說法，表現得如同劇中的浩鎮——即便掌握了國際趨勢與能源技術上的進展，但在情感價值與溝通策略上卻顯得僵化且疏離。

「有條件」在行銷上應是精密的門檻策略（Threshold Strategy），主要目的在於降低受眾的抵觸感。但賴政府目前的做法，卻讓這些「條件」變成了溝通雜訊。當一個品牌試圖調整長期的核心主張，卻不願進行細膩的社會轉譯，只是拋出模糊的門檻來測風向，這種策略上的遲鈍，只會引發大眾的認知失調（Cognitive Dissonance）。支持者感到被背叛，也給了敵對陣營攻擊缺口。賴政府即便掌握了國際趨勢與能源技術上的進展，但在情感價值與溝通策略上卻顯得僵化且疏離。這種策略上的遲鈍，只會引發大眾的認知失調。（資料照）賴政府即便掌握了國際趨勢與能源技術上的進展，但在情感價值與溝通策略上卻顯得僵化且疏離。這種策略上的遲鈍，只會引發大眾的認知失調。（資料照）

從傳播理論的角度來看，目前政府釋出的訊息充滿了混濁的雜訊（Noise），政策轉向最忌諱邏輯斷裂，即便大家使用同一種語言，但當「有條件」缺乏明確的定義與社會共識時，就像浩鎮與茂熙的衝突一樣越是使用於單一或是單向語言，越是引發感性上的對立。身為政府單位當然需要使用備載容量率、氣候目標等理性的數據訴求，但卻不可忽略，民眾對核能安全根深蒂固、感性且直覺的恐懼。數據難以治癒恐懼，唯有透過深度的價值翻譯，將核能重新定義為面對新時代挑戰的必要工具，才可能建立新的對話協議。

是否重啟核電，需要的是一場誠實且透明的社會轉譯工程。政府需要放下專業術語，試圖理解大眾心中恐懼的角色，尤其是對之前支持者的說明，需要更清楚、明白、易理解的溝通。政策的轉向並不代表對過去的否定，而是在面對環境變遷時的進化與負責。針對是否重啟核電，政府需要的是一場誠實且透明的社會轉譯工程；圖為核三廠。（資料照）針對是否重啟核電，政府需要的是一場誠實且透明的社會轉譯工程；圖為核三廠。（資料照）

愛情中，翻譯是為了讓兩顆心靠近；政治中，溝通是為了讓社會共識凝聚。是否重啟核電，不僅是技術問題，更是行銷與傳播的藝術。如果賴政府持續缺乏明確的轉譯策略，那麼這場能源政策的變革，恐怕會是一場公說公有理、婆說婆有理的政治攻防混戰，最終耗損的將是政府的治理公信力。

（作者為台北市民）

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