自由開講》轉型正義補課 別讓學校獨自苦撐

◎ 楊智強

台灣民主自由不是從天而降，可惜在過往的歷史斷裂與威權遺毒下，我們極易將眼前的歲月靜好視為理所當然。近日，教育部正式上線「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，首波直面二二八事件與湯德章律師展現的正義與勇氣。身為第一線的社會科老師，深感這更是台灣民眾皆宜的「民主必修課」。

教育部正式上線「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，首波講述二二八事件。（取自教育部轉型正義補課專區） 目前教學現場雖已納入轉型正義，但受限已有諸多外加宣導融入課程，面對飄渺沉重的歷史，不易連結生活共鳴。再者二二八事件、白色恐怖等篇幅有限，對多數學童而言，容易淪為考卷習作上冰冷的名詞。然而，歷史不該只被封印在課本裡，它是這塊土地真實的生命刻痕。

教育部的數位專區，將艱澀史料轉化為影音與易讀素材，提供現場教師「溫度」補給。更重要的是，上課對象不應只給學生，更是開給眾多在「國立編譯館」時代成長的大人。多數民眾過去的歷史課本裡，台灣史是被刻意抹除的空白。當社會大眾能一起透過這些數位教材共學、對話，台灣人民才能深刻體會，如今視為必然的人權，是前輩們篳路藍縷換來的。

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然而，身為前線教師，我也必須提出諍言：轉型正義的社會工程，絕不能只推給早已過勞的教育現場。學校與教師，從來都不該是解決所有社會歷史斷層的唯一執行單位。若教育部美意化為公文命令，要求各校「宣導點閱率」，唯恐淪為徒增基層業務、消耗教師熱情的行政痛點。

「賈永婕們」並不在校園，真正的全民補課，更該擴展至社會及家庭等多元面向。建議政府跨部會整合，將素材推展至大眾生活圈，例如與圖書館、社區大學、在地文史工作室、文化走讀活動...等串聯，並與新興社群媒體創作者跨界合作。讓轉型正義成為社會日常的公共對話，而非讓綁架校園的KPI再多一項。

賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。（取自賈永婕臉書） 教育，從來不該是社會問題與歷史遺忘症的唯一解方。面對真相不僅為撫平昔日傷痛，更要能在錯綜複雜的國際局勢，為台灣建構堅韌的民主防線。唯有更多台灣公民們勇敢直視這塊歷史拼圖，系列補課莫再外包給學校獨撐，這份共同作業，台灣人都不能缺席。

（作者為教育部中央教師申訴評議委員）

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