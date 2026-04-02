自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》人老心臟瓣膜也「老」 醫籲4族群提高警惕！瓣膜置換時機、選項一次看

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。此外，曾因鏈球菌感染引發風濕性心臟病，以及先天性瓣膜結構異常的族群，同樣應警惕相關症狀、及早就醫。
健康醫療網

健康醫療網

2026/04/02 08:00

健康醫療網

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。（取自貼文）隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。（取自貼文）台灣社會高齡化，主動脈瓣或二尖瓣退化、引發瓣膜疾病的狀況越來越常見。台南奇美醫院心臟血管外科吳南鈞主任表示，患者病況若惡化，將進展為心衰竭，而心臟運作與全身器官密切相關，最終可能導致「躺不平、吃不下、睡不著」，甚至有致命風險。部分重度患者應考慮置換瓣膜，而高齡長者常有慢性病纏身，增加治療複雜度，不少人對是否要接受開心手術、如何選擇瓣膜類型感到困惑，吳主任也對此逐一說明。

2心臟瓣膜較易受損　4類人為高危險群

吳南鈞主任指出，左心每時每刻承擔將血液輸送至全身的高壓負荷，瓣膜葉片受高速血流衝擊，使得主動脈瓣與二尖瓣特別容易出現退化、鈣化或結構鬆弛，引發狹窄、逆流等瓣膜疾病。

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。此外，曾因鏈球菌感染引發風濕性心臟病，以及先天性瓣膜結構異常的族群，同樣應警惕相關症狀、及早就醫。

從體力下降演變至心衰竭　衝擊生活品質

吳南鈞主任表示，患者初期可能感到莫名乏力、疲倦，其實已是心衰竭的警訊。患者的肺、腎、腸道等器官連帶受影響，喘、胸悶、頭暈、消化不良等症狀，將隨病情惡化逐漸加重，後期可能導致吃、喝、睡都成問題。而主動脈瓣與二尖瓣相關疾病的症狀相似，患者較難自行辨別、須由醫師診斷，也有部分患者兩個瓣膜都出狀況，病情或因此加重。

症狀惡化須考慮手術　「這些狀況」仍以開心手術為主

吳南鈞主任指出，臨床上主要透過心臟超音波檢查，評估瓣膜問題屬於狹窄或逆流，同時觀察左心室功能、肺動脈壓力等指標，作為治療依據。初期通常先以心衰竭藥物控制病情；若症狀持續惡化，則需考慮手術介入。

目前在台灣，「微創經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」主要應用於主動脈瓣狹窄，多為手術風險極高或曾接受過開心手術的患者。至於主動脈瓣閉鎖不全、初次二尖瓣置換、有瓣膜感染風險或解剖構造特殊等情況，臨床上仍以傳統開心手術為主；對於年輕、整體風險較低的患者，也屬相對合適的選項。國內外心臟疾病治療指引均強調「醫病共享決策」，醫師與患者會進行充分討論後，共同制定治療方案。

機械瓣、生物瓣如何挑？醫：依年齡與體況綜合考量

吳南鈞主任說明，臨床觀察機械瓣耐用度相對高，適合50歲以下年輕族群，為預防血栓形成，患者須終身服用抗凝血劑，不便頻繁回診或有出血風險者應納入考量。生物瓣則包括豬心瓣與牛心瓣，較適合65歲以上或不適合長期服藥的族群。不過生物瓣使用年限較短，實際壽命隨個人體能與活動量而有所差異。

另外，生物瓣的考量重點在抗鈣化效果與結構設計。吳南鈞主任解釋，部分瓣膜透過抗鈣化技術處理或不同保存方式，理論上可延緩鈣化進程。牛心瓣由牛心包膜製成，瓣環設計較薄，可提供較大開口面積、降低血流阻力，因此常用於主動脈瓣置換；豬心瓣則取自豬的主動脈瓣膜，臨床觀察顯示在需要長期承受左心室壓力的二尖瓣位置，耐久度表現相對較佳。瓣膜柔軟度，以及結構是否有利未來二次手術，也都是評估要點。

6旬腎友罹二尖瓣狹窄　2重點納考量

吳南鈞主任分享，一名65歲男性腎友同時患有二尖瓣狹窄，最嚴重時無法順利進食與平躺，經評估需手術置換瓣膜。考量洗腎患者瓣膜鈣化速度較快，且抗凝血劑可能造成洗腎時的凝血與止血困難，醫療團隊與患者充分討論後，決定採用豬心瓣。

術後患者持續使用心衰竭藥物一段時間，醫療團隊同步提供營養支持、心肺復健、傷口照護等，目前也持續透過定期心臟超音波追蹤，掌握患者恢復情形，也觀察到整體狀況趨向穩定。吳南鈞主任強調，除跨專業醫療團隊外，也仰賴患者配合術後長期照護，以逐步回歸日常生活。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導人老心臟瓣膜也「老」　醫籲4族群提高警惕！瓣膜置換時機、選項一次看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書