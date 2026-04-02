健康醫療網》人老心臟瓣膜也「老」 醫籲4族群提高警惕！瓣膜置換時機、選項一次看

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。此外，曾因鏈球菌感染引發風濕性心臟病，以及先天性瓣膜結構異常的族群，同樣應警惕相關症狀、及早就醫。

◎ 健康醫療網

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。（取自貼文）台灣社會高齡化，主動脈瓣或二尖瓣退化、引發瓣膜疾病的狀況越來越常見。台南奇美醫院心臟血管外科吳南鈞主任表示，患者病況若惡化，將進展為心衰竭，而心臟運作與全身器官密切相關，最終可能導致「躺不平、吃不下、睡不著」，甚至有致命風險。部分重度患者應考慮置換瓣膜，而高齡長者常有慢性病纏身，增加治療複雜度，不少人對是否要接受開心手術、如何選擇瓣膜類型感到困惑，吳主任也對此逐一說明。

2心臟瓣膜較易受損 4類人為高危險群

吳南鈞主任指出，左心每時每刻承擔將血液輸送至全身的高壓負荷，瓣膜葉片受高速血流衝擊，使得主動脈瓣與二尖瓣特別容易出現退化、鈣化或結構鬆弛，引發狹窄、逆流等瓣膜疾病。

隨著年齡增長，瓣膜本就會自然退化或鈣化；若合併三高、腎臟病等慢性病，或有抽菸習慣，心血管容易發炎，可能進一步加速瓣膜疾病發生，建議應定期接受心臟檢查。此外，曾因鏈球菌感染引發風濕性心臟病，以及先天性瓣膜結構異常的族群，同樣應警惕相關症狀、及早就醫。

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從體力下降演變至心衰竭 衝擊生活品質

吳南鈞主任表示，患者初期可能感到莫名乏力、疲倦，其實已是心衰竭的警訊。患者的肺、腎、腸道等器官連帶受影響，喘、胸悶、頭暈、消化不良等症狀，將隨病情惡化逐漸加重，後期可能導致吃、喝、睡都成問題。而主動脈瓣與二尖瓣相關疾病的症狀相似，患者較難自行辨別、須由醫師診斷，也有部分患者兩個瓣膜都出狀況，病情或因此加重。

症狀惡化須考慮手術 「這些狀況」仍以開心手術為主

吳南鈞主任指出，臨床上主要透過心臟超音波檢查，評估瓣膜問題屬於狹窄或逆流，同時觀察左心室功能、肺動脈壓力等指標，作為治療依據。初期通常先以心衰竭藥物控制病情；若症狀持續惡化，則需考慮手術介入。

目前在台灣，「微創經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」主要應用於主動脈瓣狹窄，多為手術風險極高或曾接受過開心手術的患者。至於主動脈瓣閉鎖不全、初次二尖瓣置換、有瓣膜感染風險或解剖構造特殊等情況，臨床上仍以傳統開心手術為主；對於年輕、整體風險較低的患者，也屬相對合適的選項。國內外心臟疾病治療指引均強調「醫病共享決策」，醫師與患者會進行充分討論後，共同制定治療方案。

機械瓣、生物瓣如何挑？醫：依年齡與體況綜合考量

吳南鈞主任說明，臨床觀察機械瓣耐用度相對高，適合50歲以下年輕族群，為預防血栓形成，患者須終身服用抗凝血劑，不便頻繁回診或有出血風險者應納入考量。生物瓣則包括豬心瓣與牛心瓣，較適合65歲以上或不適合長期服藥的族群。不過生物瓣使用年限較短，實際壽命隨個人體能與活動量而有所差異。

另外，生物瓣的考量重點在抗鈣化效果與結構設計。吳南鈞主任解釋，部分瓣膜透過抗鈣化技術處理或不同保存方式，理論上可延緩鈣化進程。牛心瓣由牛心包膜製成，瓣環設計較薄，可提供較大開口面積、降低血流阻力，因此常用於主動脈瓣置換；豬心瓣則取自豬的主動脈瓣膜，臨床觀察顯示在需要長期承受左心室壓力的二尖瓣位置，耐久度表現相對較佳。瓣膜柔軟度，以及結構是否有利未來二次手術，也都是評估要點。

6旬腎友罹二尖瓣狹窄 2重點納考量

吳南鈞主任分享，一名65歲男性腎友同時患有二尖瓣狹窄，最嚴重時無法順利進食與平躺，經評估需手術置換瓣膜。考量洗腎患者瓣膜鈣化速度較快，且抗凝血劑可能造成洗腎時的凝血與止血困難，醫療團隊與患者充分討論後，決定採用豬心瓣。

術後患者持續使用心衰竭藥物一段時間，醫療團隊同步提供營養支持、心肺復健、傷口照護等，目前也持續透過定期心臟超音波追蹤，掌握患者恢復情形，也觀察到整體狀況趨向穩定。吳南鈞主任強調，除跨專業醫療團隊外，也仰賴患者配合術後長期照護，以逐步回歸日常生活。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導人老心臟瓣膜也「老」 醫籲4族群提高警惕！瓣膜置換時機、選項一次看

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