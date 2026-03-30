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自由開講》軍購9000億 「保台」SOP

2026/03/30 12:30

◎ 余無言

立法院國民黨團近日與黨中央餐敘，第一批安排四個委員會，共有26位委員，現場僅坐滿兩桌約23人。若扣除黨中央出席6位，顯示立委僅出席約17位，缺席逾「三分之一」。

立法院國民黨團與黨中央餐敘，但逾三分之一黨籍立委缺席。（資料照）立法院國民黨團與黨中央餐敘，但逾三分之一黨籍立委缺席。（資料照）

對此，筆者提出幾點看法。首先，被視為偏向「藍營」的媒體人，為何受不了「當前的國民黨」？資深媒體人黃暐瀚近日為何怒嗆：「我討厭現在的在野黨」？主要原因就在「軍購議題」！

他不滿現在的在野黨，沒有「國家意識」，藍白聯手10次阻擋行政院版的1.25兆國防特別預算條例，這是害怕得罪中國？還是準備要投降？或者是我們認同的「國家」，根本不相同？

其次，《後漢書·孔融傳》：「覆巢之下無完卵！」台灣若沒有先進國防增加嚇阻力，國人如何能安眠？

當黨內立委缺席率超過「三分之一」，這就是立委「無聲的抗議」，這難道不是國民黨的「危機」？當然，這也是國民黨的「生機」！

《論語·衛靈公》：「道不同，不相為謀！」藍營中的「親中立委」，既然與黨內的「親美立委」理念不同，不如「分道揚鑣」！日後，就讓「台灣選民」決定哪些立委應該「淘汰」？哪些立委應該「續任」？

自由開講》軍購9000億 「保台」SOP國民黨立委徐巧芯提出的8100億軍購案版本，並未出席國民黨黨中央餐會。（資料照）

最後，「親中立委」派，支持國民黨版的「3800億＋N」，這會「弱化」台灣的國防，中國最喜歡，但是台灣民意最反彈。

「親美立委」派，包含盧秀燕支持國民黨立委徐巧芯提出的8100億版本，以及朱立倫系者以9000億為目標，「強化」台灣的國防，這才是「保台」的SOP具體做法！

（作者為教育人員）

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