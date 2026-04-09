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自由開講》當飛彈從天空射向海洋 談防衛態勢的轉變

2026/04/09 20:00

◎ 張厚光

凌晨4點17分，台灣西南空域。

兩架戰機低空飛行，沒有開雷達，沒有通訊，只有資料鏈在靜默運作。遠方海平線之外，一支艦隊正在推進。它們知道自己會被攻擊，但不知道攻擊會從哪裡來。

不是岸置飛彈，不是軍艦，而是天空。

我國中科院研製「雄風三型」空射型超音速反艦飛彈，代表我國已具備跨平台整合打擊的能力。（取自中科院官方網站）我國中科院研製「雄風三型」空射型超音速反艦飛彈，代表我國已具備跨平台整合打擊的能力。（取自中科院官方網站）當戰機在距離目標數百公里外短暫拉升，兩枚空射超音速反艦飛彈脫離機翼、點火加速，戰場的規則就在那一瞬間被改寫。敵方雷達即使捕捉到目標，也往往已經沒有足夠時間反應。這不是傳統巡弋飛彈，而是幾分鐘內就會命中的高速威脅。

更致命的，不是速度，而是不確定性。

過去，反艦飛彈多來自固定或可預測位置，例如岸置陣地或水面艦艇。敵方可以事先規劃防禦方向，建立攔截網。但當飛彈從空中發射，攻擊軸線不再固定，整個空域都可能成為威脅來源。防禦從「計算」變成「猜測」，這正是現代戰爭最關鍵的轉變。

近期國內發展的空射型超音速反艦飛彈，若順利通過測評並進入量產，台灣將成為全球少數具備此能力的國家。這不只是武器數量的增加，而是戰術層級的躍升，代表我國已具備跨平台整合打擊的能力。

更重要的是，這項能力意味著空軍角色的根本轉變。

戰機不再只是制空與攔截平台，而成為可機動部署的海上打擊節點。一架戰機，等同一個可快速移動的反艦發射平台，使敵方艦隊在接近台海時，必須同時面對空中威脅與飛彈攻擊的雙重壓力。

自由開講》當飛彈從天空射向海洋 談防衛態勢的轉變反艦飛彈多來自固定位置，但當飛彈從空中發射，敵人就防不勝防。圖為陸基型雄二反艦飛彈。（軍聞社資料照）

這種轉變，將台灣的防衛態勢從「守株待兔」轉為「主動獵殺」。在有限的地理空間中，機動性與不確定性，將成為最有效的嚇阻力量。

值得注意的是，這類能力並非外購即可取得。即使是主要軍事強權，也未必能完全提供相關技術與整合經驗。唯有透過自主研發，才能針對自身作戰環境進行最佳化設計，建立真正符合台海需求的戰術體系。

當飛彈可以從天空射向海洋，戰爭就不再有明確前線。

敵人所面對的，不再是一條防線，而是一整片無法預測的打擊空間。

未來戰爭真正的嚇阻，不在於你擁有多少武器，而在於對手無法確定，你會從哪裡出手。

（作者為服務於漢翔航空）

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