自由開講》輝達實體AI與機器人 能否成為救災新戰力?

◎ 郭良蕙

輝達於GTC 2026發表多項實體AI突破技術，顯著提升了機器人的靈巧控制能力。隨著AI與機器人的快速發展，相信未來機器人將成為執行高風險任務的核心力量。

輝達於GTC 2026發表多項實體AI突破技術，顯著提升了機器人的靈巧控制能力。（彭博檔案照）然而，這一轉型過程涉及組織重構、法律滯後、人才缺乏與數據治理的漏洞，更重要的是，機器人如何與人類協作、如何處理道德抉擇，這些問題依舊懸而未解，讓我們不得不質疑，科技的飛速發展是否已超越我們的準備？

即便擁有先進的機器人技術，若缺乏健全的法律框架和統一的標準作業流程，這些高科技工具在災難救援中仍將形同空談，甚至可能因為監管失當而引發災難性後果。例如：若機器人被納入救援隊伍並出現事故或失誤，究竟該由誰負責？這些機器人究竟是工具還是成員？

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如果認為它們具備人類同等的法律地位，那麼誰能保證它們不會成為法律漏洞的溫床，讓責任無人可追？如果這些關鍵問題未能得到充分解決，僅依賴機器人技術的引入，可能僅成為空洞的口號，無法真正驅動救災體系的根本變革，解決對策如下：

為確保機器人在救災中的合法性與有效性，必須建立專門的法律框架，涵蓋運用規範、責任歸屬及數據安全等；示意圖。（資料照）一、建立法律框架與標準作業流程：為確保機器人在救災中的合法性與有效性，必須建立專門的法律框架，涵蓋運用規範、責任歸屬及數據安全等。這些法律應與現有救災法規融合，明確使用場景、行為界限及過失問題，避免法律漏洞或爭議，確保相關方（包括：開發者、操作人員及使用機構）在法律上明確責任。

二、數據共享機制：應建立統一的數據共享平台，讓災後各機構能實時協同、有效共享數據。平台應整合影像、感測器資料、現場報告等多方數據，並通過高效傳輸系統，實現無縫協作。

三、跨領域合作與專業人才培訓：應培養具跨領域專業知識的人才，設立多層次訓練機制，促進AI專家、工程師、消防與醫療人員等協同作業，確保災難現場高效合作。

（作者從事自由業）

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