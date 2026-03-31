自由開講》看穿中國撤僑主權攻勢

◎ 島火

一旦台灣人登上中國的撤離專機，北京便能在國際舞台上大肆宣揚其對台行使「管轄權」；圖為上海浦東機場大廳。（中央社資料照）隨著中東局勢驟然升溫，國際撤僑行動再次成為全球焦點。然而，中國政府趁機啟動其大外宣機器，宣稱「隨時歡迎台灣同胞搭乘中國包機」，這種包藏禍心的「人道援助」，本質上是極其險惡的法律戰攻勢。台灣人必須清醒認知，這絕非單純的避難撤離，而是中國試圖將台灣主權「內政化」的致命誘餌，其目的在於模糊台灣與中國互不隸屬的國際現狀。

中國此次大張旗鼓地對台灣公民招手，核心目的在於消弭台灣作為主權國家的法律界線。一旦台灣人登上中國的撤離專機，北京便能在國際舞台上大肆宣揚其對台行使「管轄權」，進而向世界宣傳「台灣是中國的一部分」。這類統戰手段，旨在透過人道主義的糖衣，包裹住併吞台灣的法理毒藥，讓台灣在無聲無息中被矮化為中國的一省，徹底掉入威權擴張的陷阱。

國家安全的防衛不只在於海峽第一線，更在於每一個台灣公民在國際場域中，對主體意識的堅定與執著。（路透檔案照）我們必須看清，主權是國家生存的唯一防線，更是公民權益的最終保障。如果因為一時的恐懼而依附中國的救援系統，無異於自願放棄作為獨立國家公民的尊嚴。台灣政府應積極與美、日等民主盟友建立更緊密的應變網絡，確保國人在海外遭逢危機時，能有尊嚴地踏上回鄉之路。國家安全的防衛不只在於海峽第一線，更在於每一個台灣公民在國際場域中，對主體意識的堅定與執著。

守護國家主權沒有灰色地帶，面對中國不斷演進的法律戰，我們應以強大的民主防衛意識築起心防，堅決拒絕任何形式的「中式撤僑」。唯有從心靈到行動都徹底擺脫對中國的依賴，台灣才能在風雲詭譎的國際局勢中，站穩腳步，成為真正獨立、自主且受國際尊重的民主堡壘。

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（作者從商）

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