自由開講》美伊戰爭如何收場 對美中影響

◎ 廖明輝

美伊戰爭自2月28日爆發以來已進入第六週，川普宣稱對伊朗設定的軍事目標已接近完成，從徹底削弱伊朗飛彈與發射能力、摧毀其國防工業基礎、殲滅海空軍與防空系統，到防止伊朗再度逼近核武門檻，同時以絕對優勢重新鞏固對以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與波灣盟友的安全承諾。

川普更宣布如果伊朗沒有在48小時內徹底開放荷姆茲海峽，美國將出手攻擊並徹底摧毀伊朗多座發電廠。然而，伊朗至今仍保有打擊能源設施與航運能力；布蘭特油價飆升至每桶118美元，荷姆茲海峽更牽動全球每日約2千萬桶石油與液化天然氣流量，約占全球海運原油近兩成。顯示這場戰爭可能結局不在任何一方徹底勝利，而是在油價、航運與金融市場撐不住之後，被迫走向有限停火或降階衝突。

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美伊戰爭進入第六週，川普可能宣稱對伊朗設定的軍事目標已接近完成，完美收場。（路透檔案照）



推論美伊戰爭可能收場方式，是逐步降低空襲與報復攻擊頻率，改把確保海峽安全通行並停止打擊能源設施，重新拉回談判桌協商。包括英國、歐洲多國與日本已致力重啟荷姆茲水道通行方案以穩定能源市場。同時，五角大廈傳出追加2千億美元軍費，美國國內對戰爭權與正當性爭議日漸升高。這些訊號顯示華府真正需要的不是無止境擴戰，而是能夠宣稱已削弱伊朗的政治收場。

對美國而言，最大代價不是戰果，而是戰略分心與通膨蠢蠢欲動。荷姆茲海峽長期封鎖，衝擊的不只是中東供應，更是全球定價權與白宮政治盤算；美國財政部長貝森特甚至表示將暫停對伊朗石油制裁以壓低能源價格。說明美國也擔憂把原本應投入印太戰力對中國競爭的政治資本，在中東逐漸消耗殆盡。對中國則是經濟受傷但卻戰略得分局面。中國近半原油進口仰賴荷姆茲相關航線，被迫緊急改從沙烏地延布港增載原油；北京一面呼籲立即停火，一面對東南亞釋出能源合作訊號。若從大國競逐來看，美國被中東拖住，反而給予北京擴大外交斡旋與發揮供應鏈影響力空間。

荷姆茲海峽被伊朗封鎖，中國被迫緊急改從沙烏地阿拉伯延布港增載原油。（路透檔案照）因此，美伊戰爭最可能收場方式為美國宣稱已重創伊朗、展現嚇阻實力，為軍事行動留下政治交代；伊朗即使承受重創，但仍保有干擾荷姆茲海峽航運與動用區域代理人網絡能力，不致在戰略上全盤失守；中國雖須承受能源成本升高、外需走弱與出口放緩壓力，卻也因美國戰略重心被中東牽制，而獲得相對有利迴旋空間。換言之，這場戰爭到頭來，恐怕不是誰真正贏得勝利，而是誰先找到可以對內交代、對外收場的理由。

只是，當大國努力把自己說成贏家，真正承受代價的往往不是交戰各方，而是全球的能源安全、國際航運秩序，以及原本就已相當脆弱的世界經濟。對台灣而言，中東戰火看似遙遠，實則與我國能源供應、物價波動、產業成本及整體安全準備息息相關。兵凶戰危，面對愈加動盪國際局勢，最務實戰略不是寄望危機止於境外，而是辨識風險、強化能源韌性、穩定供應鏈布局，並以更周延準備避免外部衝擊迅速內溢。唯有把預防戰爭、降低風險當成國家治理重要課題，台灣才能在大國競逐與區域動盪之間，守住安全、穩定與長遠發展的空間。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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