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自由開講》房市鬆綁的一小步 讓換屋與安居更有空間

2026/04/06 11:00

◎ 陳擷安

央行在第七波選擇性信用管制實施近一年半後，宣布將自然人第2戶貸款成數上限，由5成放寬至6成，同時維持政策利率不變。這項「小鬆綁」訊號，對於許多長期卡在換屋門檻的家庭而言，無疑是一種喘息空間，也反映政策在抑制炒作與回應真實居住需求之間，開始尋求更細緻的平衡。

央行打房政策鬆綁，對於許多長期卡在換屋門檻的家庭而言，無疑是一種喘息空間。圖為央行。（資料照）央行打房政策鬆綁，對於許多長期卡在換屋門檻的家庭而言，無疑是一種喘息空間。圖為央行。（資料照）這次調整最直接的意義，在於降低換屋族的資金壓力。過去貸款成數過低，使不少家庭即便有實際居住需求，也難以順利進行換屋，特別是有小孩、需要更大空間的家庭。提高至6成，雖然幅度不大，但已足以改善資金調度的彈性，讓「改善型需求」不再被一刀切地與投資需求混為一談。

更重要的是，這項政策釋放出一個正向訊號：政府開始區分「投機」與「剛性需求」。過去市場批評信用管制過於僵化，如今微調方向，代表政策逐步轉向精準管理，而非全面壓抑。對一般市民而言，這樣的政策思維，才更貼近真實生活情境。

當然，鬆綁並不代表風險消失。房價仍處高檔，加上利率未降，購屋仍需審慎評估負擔能力。但在政策維持穩健利率的同時，適度調整貸款條件，反而有助於市場回歸理性，而非過度壓抑導致交易停滯。對整體經濟而言，穩定而非劇烈波動，本身就是一種正向發展。

未來可以進一步優化差別化信用管制。例如針對自住換屋族與長期持有者提供更明確的認定機制，避免資源錯配。同時可搭配持有期間或實際居住條件，讓真正有需求的民眾更容易取得合理貸款條件。

打房政策鬆綁，當換屋族進場，原本持有的第一戶住宅也會釋出，有助於提升市場流動性。（資料照）打房政策鬆綁，當換屋族進場，原本持有的第一戶住宅也會釋出，有助於提升市場流動性。（資料照）此外，也建議政府同步強化租屋與社會住宅政策，讓不同階段的市民都有多元選擇，而不必將所有壓力集中在購屋市場。當購屋不再是唯一選項，市場自然更健康，也能降低民眾對房價波動的焦慮。

這次鬆綁也有助於提升市場流動性。當換屋族能順利進場，原本持有的第一戶住宅也會釋出，形成連鎖釋出效果，有助於改善市場供給結構。這種由內部需求帶動的循環，比單純依賴投資買盤，更有助於市場長期穩定。

最後，政策若能持續維持溫和調整、避免劇烈震盪的節奏，對市民信心將是關鍵。房市本質上是長期決策，穩定預期遠比短期刺激更重要。當政策讓人感受到可預測性與合理性，民眾才敢做出人生重大決定，也才能真正讓房市回歸居住本質，而非情緒與投機的競逐場。

政府也可考慮建立更透明的房市資訊機制，例如即時揭露區域成交價格、貸款條件與供需變化，讓民眾在購屋決策時有更完整的參考依據。當資訊越透明，市場就越不容易被炒作情緒帶動，也能降低錯誤決策的風險。長遠來看，讓民眾在理性資訊與穩定政策下做出選擇，才是房市健康發展最穩固的基礎。

（作者為科技集團法務）

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