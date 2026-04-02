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自由開講》當真相被剪輯：從「巴格達鮑伯」到台灣的政治統戰

2026/04/02 18:00

◎ 蕭錫惠　
二○○三年伊拉克戰爭期間，伊拉克新聞部長穆罕默德．薩哈夫（Muhammad Saeed al-Sahhaf）因一連串誇張發言而聞名。他在電視記者會上宣稱美軍「正在潰敗」，甚至斷言「巴格達沒有任何美軍」，然而就在他發言的同時，美軍坦克其實已經出現在城市外圍。這種與現實嚴重脫節的說法，很快成為全球媒體的笑柄，人們因此稱他為「巴格達鮑伯」。
　
伊拉克前新聞部長穆罕默德．薩哈夫（Muhammad Saeed al-Sahhaf）因一連串誇張發言而聞名。（取自維基百科）伊拉克前新聞部長穆罕默德．薩哈夫（Muhammad Saeed al-Sahhaf）因一連串誇張發言而聞名。（取自維基百科）這段歷史之所以被反覆提起，不只是因為它荒謬，更因為它揭示了一個重要現象：宣傳未必需要完全說謊，只要透過選擇性呈現資訊，就能塑造人們對現實的理解。
　
在資訊高度碎片化的時代，真相往往不是被否認，而是被剪輯。透過局部畫面、片段消息或單一情境，人們很容易被引導形成某種整體印象，而忽略事情更複雜的背景。
　
這種「剪輯真相」的宣傳方式，不只存在於國際戰場，也逐漸滲入台灣的政治輿論。一些政治人物在評論國際局勢時，經常引用片段資訊來推論整體情勢，讓原本複雜的國際問題被簡化為單一敘事。
　
國民黨政治人物鄭麗文的若干言論，就是一個典型例子。例如在接受德國之聲專訪時，她曾表示俄羅斯總統普廷「不是獨裁者，而是民主選出的領袖」，並主張應以政治方式避免軍備競賽。然而，如果忽略俄羅斯對反對派、媒體與政治制度的高度控制，就容易讓人誤以為俄羅斯仍是一個正常的民主政治。
　
國民黨主席鄭麗文在兩岸與國際局勢上，多次強調應透過政治努力與善意累積來化解衝突，並認為不應無限制提高軍費。（資料照）國民黨主席鄭麗文在兩岸與國際局勢上，多次強調應透過政治努力與善意累積來化解衝突，並認為不應無限制提高軍費。（資料照）在談到中東衝突時，她甚至警告若荷姆茲海峽被封鎖，「台灣快斷氣」。然而能源安全涉及全球市場調節、能源儲備與多元供應等因素，如果只強調單一風險情境，就容易放大恐慌，而忽略制度性的緩衝機制。
　
在兩岸與國際局勢上，她也多次強調應透過政治努力與善意累積來化解衝突，並認為不應無限制提高軍費。和平當然是所有人都希望追求的目標，但若忽略中國近年持續增加的軍事壓力與軍力擴張，只強調「和平敘事」，同樣可能形成另一種資訊選擇。
　
這些論述未必完全錯誤，但問題在於它們往往建立在片段資訊之上。當複雜的國際局勢被簡化為單一片段，人們看到的往往只是「半個真相」。而半個真相，有時比直接的謊言更具迷惑性。
　
在資訊時代，最有效的宣傳往往不是謊言，而是剪輯。真相被切割成許多碎片，每一塊都可能是真實的，但拼接起來的整體敘事卻可能失真。
　
從巴格達鮑伯到今天的資訊戰，歷史其實提供了一個清楚的提醒：戰爭不只是飛彈與軍隊的對抗，同時也是敘事與資訊的戰場。在這個戰場上，最危險的往往不是明顯的謊言，而是看似合理、卻只說了一半的真相。歷史一再證明，當真相被剪輯，輿論也就容易被操控。
　
（作者為自由撰稿人）
　
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