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自由開講》柯文哲跳回「悲傷五階段」的前期？

2026/03/29 09:00

◎ 吳國棟

柯文哲昨日聆聽審判結果後，在傍晚召開的「國際」記者會聲稱他被判重刑是政治操作：「…賴清德，我絕對不會投降，賴清德，我不會屈服的」。還好台北地方法院3月17日正式駁回柯文哲聲請暫時解除境管，以赴日參加兒子畢業典禮，否則這場記者會極可能是在日本東京舉行？

前台北市長柯文哲因涉京華城收賄等案，一審遭判刑17年，柯召開記者會批台灣司法已成政治工具，並嗆他不會投降、更不屈服。（資料照）前台北市長柯文哲因涉京華城收賄等案，一審遭判刑17年，柯召開記者會批台灣司法已成政治工具，並嗆他不會投降、更不屈服。（資料照）

回顧2023年11月總統大選登記截止前，柯文哲撕毀先前的「六點共識」，並與馬英九、朱立倫、侯友宜及郭台銘在君悅飯店上演那場藍白分裂戲碼，當時全國民眾都聚集在電視機前觀賞這齣精彩演出。趙少康近日說，當時藍白如果合作，柯文哲也不會被關（應是「羈押」）那麼久，柯應該很後悔。趙應是認為當時藍白合作破局導致民進黨繼續執政，才引發後續的司法追訴與重判，並稱柯文哲現在應該「很後悔」。這讓人想起2024年總統選後，某藍媒曾在社論譬喻心理學上的「悲傷五階段」：「否認」、「憤怒」、「討價還價」、「沮喪」、「接受」，當時還成為各電視媒體政論節目名嘴的熱門話題。

據心理學家指出，當事人可能在「悲傷五階段」的各階段間來回跳躍。所以柯文哲歷經二年多的沉澱，或許已逐漸進入後面的階段，但此次判決顯然成了一個巨大的「心理觸發點」，導致他跳回「否認」及「憤怒」階段？這種將問題完全「外歸因」的做法，正是否認現實合法性與憤怒情緒的典型結合。

柯文哲在2023年11月總統大選登記截止前，撕毀先前的「六點共識」。（資料照）柯文哲在2023年11月總統大選登記截止前，撕毀先前的「六點共識」。（資料照）

對於一名政治人物而言，進入最後的「接受」階段往往等同於認罪或政治生命終結。因此，為了維持支持者的凝聚力，當事人可能必須在心理與論述上強行停留在憤怒期，利用「受害者形象」來進行政治對抗，所以憤怒是維持政治生命、拒絕接受現實的最強武裝，或許國內心理學家可提供專業的分析？

據悉民眾黨將於3月29日在凱達格蘭大道舉行抗議活動，號召小草參加。

基於台灣已是一個自由民主的國家，人民有表達其思想及主張的自由，我們大家都尊重，但切記不要逾越法律界限。

（作者是退休貿易推廣人員）

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