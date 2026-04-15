自由開講》識破中國「能源誘餌」統戰陷阱

◎ 島火

中國國台辦近期公然宣稱，兩岸統一後台灣將能擁有穩定能源。這類充滿侵略野心的「能源誘餌」，本質上是包裝在民生議題下的統戰陷阱。中國試圖利用台灣內部對能源供應的憂慮，散布投降主義的種子，其最終目的並非關心台灣民眾的用電需求，而是企圖透過掌握能源命脈，達成併吞台灣的政治圖謀。台灣社會必須維持高度警覺，認清這是一場攸關國家生存的心理戰，絕不可掉入敵人預設的權力牢籠。

中國國台辦宣稱，兩岸統一後，台灣將能擁有穩定能源，企圖透過掌握能源命脈，達成併吞台灣的政治圖謀。圖為LNG船靠卸高雄永安港。（經濟部提供）



能源自主是主權國家的核心支柱。國內部分在野勢力與親中媒體，長期配合中國的宣傳節奏，不斷放大能源轉型過程中的陣痛，甚至企圖引導民眾產生「接受中國援助」的幻覺。這種無視國安風險、只求短期安逸的論調，實質上是在自毀長城。台灣與中國互不隸屬，若在基礎能源上對侵略者產生依賴，等於是將國防大門的鑰匙交給隨時準備入侵的敵手，讓台灣的民主制度在斷電威脅下徹底瓦解，淪為任人宰割的政治附庸。

防衛台灣的主體性，首要任務就是建立具備韌性的分散式能源體系。圖為電塔。（資料照）防衛台灣的主體性，首要任務就是建立具備韌性的分散式能源體系。我們不應陷入由敵對勢力編織的穩定假象，而應持續加速再生能源與能源儲存技術的開發，將能源安全的主動權牢牢掌握在台灣人自己手中。唯有達成能源供應的自給自足，台灣才能在面對中國不斷升級的軍事與經濟脅迫時，保有堅定的對抗意志與戰略深度。民主國家的自由，絕不能被侵略者的電源插頭所決定，唯有堅守主權底線、拒絕糖衣誘騙，才能真正確保台灣的長治久安。

（作者從商）

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